SERRADIFALCO. Il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio, sulla questione legata all’acqua non potabile, ha parlato di “un’importante novità”: “Dalle ultime comunicazioni ufficiali di Siciliacque emerge un ulteriore peggioramento della qualità dell’acqua grezza proveniente dalla diga Fanaco, con concentrazioni di manganese che hanno superato nuovamente i limiti, determinando instabilità nel processo di potabilizzazione. Per Serradifalco, tuttavia, è stata individuata una soluzione specifica. Con comunicazione ufficiale ricevuta pochi minuti fa da Caltaqua, ci è stato confermato che, su richiesta del gestore e con l’assenso di Siciliacque, è stata disposta la variazione della fonte di approvvigionamento idrico per Serradifalco e San Cataldo: DAL FANACO ALL’ANCIPA.

Una scelta tecnica importante, resa possibile anche dal fatto che, secondo le valutazioni dei gestori, i tempi di rientro della criticità relativa ai trialometani presenti nell’acqua dell’Ancipa sono inferiori rispetto a quelli necessari per risolvere il problema del manganese al Fanaco. Le manovre tecniche per effettuare questa variazione sono già in corso.

Voglio essere chiaro: questo intervento rappresenta un passo importante verso la risoluzione del problema, ma dovremo attendere i risultati delle nuove analisi e le verifiche delle autorità sanitarie prima di poter parlare di ripristino della potabilità. Come Sindaco continuerò a seguire personalmente ogni passaggio, sollecitando tutti gli enti coinvolti affinché si arrivi nel più breve tempo possibile alla soluzione definitiva. La trasparenza nei confronti dei cittadini è un dovere, non una scelta. Per questo vi aggiorno puntualmente, condividendo le comunicazioni ufficiali che riceviamo. La nostra priorità è una sola: tutelare la salute dei cittadini e restituire a Serradifalco un servizio idrico pienamente conforme e sicuro”.