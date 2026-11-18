CALTANISSETTA. Un viaggio immersivo tra arte, architettura e memoria cittadina nel cuore del capoluogo nisseno. Sotto la guida di Enzo Falzone, celebre studioso e cultore delle tradizioni nissene, numerosi cittadini e appassionati hanno preso parte ad un itinerario urbano alla riscoperta di alcuni luoghi simbolici della città. I partecipanti si sono radunati in Piazza San Giuseppe. La prima tappa si è svolta all’interno della Chiesa di San Giuseppe, in cui la guida ha illustrato ogni dettaglio artistico inerente agli affreschi, ai dipinti, alle statue dei santi e agli arredi sacri, come la sedia presbiteriale e l’area retrostante l’altare maggiore.

Usciti dall’edificio sacro, l’itinerario è proseguito nel giardinetto adiacente e lungo i vicoli limitrofi. Qui l’attenzione si è soffermata sul cosiddetto palazzo “Arlecchino” e sullo scorcio panoramico verso l’ex monastero dei Benedettini, noto come l’ex ospedale. In seguito, i partecipanti hanno visitato l’androne del Palazzo della Prefettura, l’Isola al Tondo e il Palazzo Ducale, o Palazzo Notarbartolo (Duca di Villarosa), che ospita gli attuali corsi affiliati all’Università Auxilium di Roma.

La visita guidata si è conclusa tra i viali della Villa Amedeo, storico giardino pubblico che custodisce i mezzibusti in marmo di celebri personaggi storici (tra cui Giuseppe Mazzini, Vincenzo Bellini, Ugo Foscolo e Gioacchino Rossini) scolpiti dall’artista nisseno Giuseppe Frattallone, oltre al mezzobusto di Vittorio Emanuele II realizzato dallo scultore Michele Tripisciano. L’iniziativa ha riscosso vivo interesse, confermando il desiderio della comunità di riappropriarsi della propria storia. L’appuntamento con la cultura locale si rinnoverà già domenica 22 novembre, andando a visitare il quartiere di Santa Maria degli Angeli, attenzionando le tombe e la memoria di alcune personalità illustri di Caltanissetta.