CALTANISSETTA. L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Caltanissetta esprime apprezzamento per la convocazione della Conferenza dei Sindaci, fissata per giovedì 19 novembre alle ore 16.00 nell’aula consiliare del Libero Consorzio, per discutere il Piano Strategico del Consorzio Universitario e la prospettiva del Policlinico della Sicilia Centrale a Caltanissetta.

È un’iniziativa importante, che può dare forza istituzionale a un progetto di interesse per l’intera provincia. Perché il percorso possa avanzare con proposte concrete e condivise, è necessario affiancare al confronto tra i Comuni il contributo delle forze sociali ed economiche, delle professioni e delle organizzazioni territoriali.

Il Consiglio dell’Ordine invita gli altri Ordini e Collegi professionali e le associazioni di categoria a sostenere l’iniziativa e a collaborare alla costruzione di una posizione comune. Chiede inoltre al Presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Walter Tesauro, nella sua qualità di Presidente della Conferenza, e al Presidente del Consorzio Universitario, Gianluca Tumminelli, di consentire la partecipazione dell’Ordine come osservatore alla seduta del 19 novembre e di valutare l’apertura del confronto alle organizzazioni territoriali interessate.

L’Ordine ritiene che anche gli Ordini professionali debbano essere coinvolti nel tavolo tecnico provinciale che la Conferenza sarà chiamata a valutare. Le competenze professionali possono contribuire all’analisi dei bisogni, alla definizione delle priorità e alla programmazione delle ricadute urbane, sociali ed economiche del progetto. Il Consiglio dell’Ordine sottolinea che la convocazione è un passaggio positivo e che il progetto potrà avanzare attraverso una visione condivisa e il contributo coordinato di istituzioni, professioni e rappresentanze del territorio. L’Ordine è pronto a mettere a disposizione le proprie competenze.