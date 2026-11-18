Caltaqua informa gli utenti che, secondo quanto reso noto dal fornitore Siciliacque, è stato registrato un incremento dei valori di manganese nelle acque provenienti dall’invaso Fanaco, con conseguenti variazioni dei parametri in uscita dall’impianto di potabilizzazione. Siciliacque ha comunicato di avere avviato interventi straordinari per migliorare l’efficacia del trattamento e riportare i parametri entro i limiti previsti dalla normativa.

La situazione è sottoposta a monitoraggio costante e Caltaqua segue attentamente l’evolversi delle condizioni, in raccordo con il fornitore e gli enti competenti.

Vista la minore tempistica per il rientro del fuori parametro Trialometani presente nella fornitura dall’invaso Ancipa, Caltaqua ha chiesto ed ottenuto dal fornitore sovrambito, – che sta già effettuando le manovre tecniche necessarie – la variazione della fonte di approvvigionamento da Fanaco ad Ancipa per i Comuni di San Cataldo e Serradifalco.