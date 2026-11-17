“Alle prossime regionali e alle politiche non si vincerà con gli espedienti, ma con la capacità di interpretare il cambiamento. Forza Italia si candida a questo, altro che lotteria dei nomi”. Lo dice il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, questa mattina a Palermo. “Vogliamo misurarci con questa istanza che viene dal cuore dei siciliani. Forza Italia deve essere protagonista nella risposta: è la sua vocazione, è nel suo dna, nell’insegnamento e nella vita del presidente Berlusconi – aggiunge Minardo – Ho una certezza: il prossimo presidente della Regione sarà di Forza Italia”. Quindi il messaggio ai suoi: “Dobbiamo uscire dalle nostre piccole dinamiche e vedere che c’è una Sicilia che chiede partecipazione. Il cambiamento è la sfida della prossima fase, a partire dal metodo: più confronto nel partito e più spazio a giovani, amministratori locali e società civile. Non è un fatto generazionale, siamo tutti tasselli importanti, a prescindere dai ruoli che ricopriamo”. La partecipazione, per Minardo, passa anche dal ritorno al voto per le Province: “Ci auguriamo che la nuova legge arrivi presto all’approvazione in Parlamento. L’elezione diretta, dopo oltre un decennio, restituirà finalmente ai cittadini la rappresentanza che spetta loro”. Infine la riflessione sul centrodestra: “La coalizione vincerà con la capacità di proposta e con le energie nuove che saprà coinvolgere, non con un personale politico che vive di espedienti per garantirsi la sopravvivenza”.