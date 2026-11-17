“Alle prossime regionali e alle politiche non si vincerà con gli espedienti, ma con la capacità di interpretare il cambiamento. Forza Italia si candida a questo, altro che lotteria dei nomi”. Lo dice il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, questa mattina a Palermo. “Vogliamo misurarci con questa istanza che viene dal cuore dei siciliani. Forza Italia deve essere protagonista nella risposta: è la sua vocazione, è nel suo dna, nell’insegnamento e nella vita del presidente Berlusconi – aggiunge Minardo – Ho una certezza: il prossimo presidente della Regione sarà di Forza Italia”. Quindi il messaggio ai suoi: “Dobbiamo uscire dalle nostre piccole dinamiche e vedere che c’è una Sicilia che chiede partecipazione. Il cambiamento è la sfida della prossima fase, a partire dal metodo: più confronto nel partito e più spazio a giovani, amministratori locali e società civile. Non è un fatto generazionale, siamo tutti tasselli importanti, a prescindere dai ruoli che ricopriamo”. La partecipazione, per Minardo, passa anche dal ritorno al voto per le Province: “Ci auguriamo che la nuova legge arrivi presto all’approvazione in Parlamento. L’elezione diretta, dopo oltre un decennio, restituirà finalmente ai cittadini la rappresentanza che spetta loro”. Infine la riflessione sul centrodestra: “La coalizione vincerà con la capacità di proposta e con le energie nuove che saprà coinvolgere, non con un personale politico che vive di espedienti per garantirsi la sopravvivenza”.
Minardo, ‘in Sicilia il prossimo governatore sarà di Forza Italia’
Mar, 17/11/2026 - 18:19
Condividi su: