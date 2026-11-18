CALTANISSETTA. Questa mattina, al Palazzo Moncada di Caltanissetta, è stata inaugurata la seconda edizione dell’Expo dell’Orientamento. Un salone che sarà visitabile fino al 20 novembre, pensato per supportare gli allievi e le loro famiglie nella scelta della scuola superiore. “Dopo il grande successo della prima edizione, raggiunto anche grazie alla collaborazione di tutti gli istituti scolastici ed enti di formazione cittadini, abbiamo deciso di replicare l’evento – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Caltanissetta Vincenzo Lo Muto -.

Il futuro comincia sempre da una scelta. Quale scuola superiore scegliere, quali percorsi formativi conoscere, quali opportunità offre il nostro territorio. Tutte domande che in questi tre giorni potranno trovare una risposta. Mi auguro che famiglie e alunni possano ottimizzare al meglio questa esperienza per conoscere le diverse proposte, fare domande e scoprire nuove opportunità per il proprio futuro. Ringrazio le istituzioni scolastiche e l’ufficio scolastico regionale, per aver accettato il nostro invito”.

Nel cuore della città di Caltanissetta gli istituti scolastici superiori hanno portato la loro offerta formativa per mostrare concretamente agli allievi quali opportunità, sbocchi e attività si svolgono durante gli anni scolastici. “Discernere le proprie attitudini e capire quali potenzialità si desidera sviluppare costituiscono la base fondamentale al momento della scelta formativa – ha proseguito il sindaco Walter Tesauro -. Il nostro compito, come amministratori, è quello di poter supportare i giovani aiutandoli a indirizzarsi verso il loro obiettivo, offrendo opportunità sia per il tempo libero sia per la scelta formativa del loro futuro”.

Presente all’inaugurazione anche l’Ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta ed Enna che ha ringraziato l’amministrazione comunale per la vicinanza e la sensibilità nel comprendere come questo sia un momento formativo molto importante per gli adolescenti. Il salone è stato realizzato anche con il contributo della ProLoco Caltanissetta che, con i suoi volontari, contribuirà a garantire un’efficiente organizzazione dei tre giorni.

“È molto importante scegliere il percorso di studi seguendo le proprie passioni e attitudini – ha sottolineato il Presidente ProLoco Caltanissetta Luca Micciché -. Questa scelta contribuirà a formare gli adolescenti aiutandoli a diventare adulti appassionati. Come Pro Loco abbiamo subito accolto la proposta di collaborazione per favorire l’incontro tra gli studenti e l’eccellenza dell’istruzione scolastica nissena”.

Il Salone sarà aperto da oggi, 18 novembre, fino a venerdì 20 novembre nei seguenti orari:

Dalle 9:00 alle 13:00 – Ingresso riservato alle scuole e ai loro allievi

Dalle 15:00 alle 18:00 – Ingresso libero e senza prenotazione per gli alunni e le loro famiglie

Istituti scolastici ed enti di formazione coinvolti:

IIS “A. Volta”

IISS “Manzoni – Juvara”

Liceo Ruggero Settimo – Caltanissetta

IISS Mottura

ITET Rapisardi -DaVinci

IISS “Luigi Russo” – Caltanissetta

IIS Galilei – Di Rocco

Liceo Artistico Regionale “R. Assunto”

ITEP “G. Petronio”

CIRS Caltanissetta Scuola professionale dei mestieri Euroform