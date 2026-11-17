Gli italiani devono prepararsi a una stangata di Natale determinata dai forti rincari di prezzi e tariffe che stanno interessando diversi comparti. Lo afferma il Codacons, commentando i dati definitivi dell’Istat sull’inflazione. Secondo lo studio realizzato dall’associazione, con un tasso di inflazione del 5,5%, la spesa totale annua di una famiglia tipo, a parità di consumi, aumenta in media di 1.836 euro, mentre un nucleo con due figli si ritroverebbe a spendere 2.388 euro in più, qualora i prezzi si mantenessero ai livelli attuali.

L’aumento dei prezzi al dettaglio mette a rischio i consumi natalizi, considerate le spese che gli italiani dovranno affrontare nelle prossime settimane – avvisa il Codacons – L’accensione degli impianti di riscaldamento peserà come un macigno sui bilanci familiari. A ottobre, infatti, il prezzo del gas sul mercato tutelato registra un aumento del 61,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre sul mercato libero il rincaro è del 35,7%. Il gasolio da riscaldamento segna invece un incremento del 45,6% su base annua.

Anche la spesa alimentare è destinata ad aumentare sensibilmente, con i prezzi degli alimentari non lavorati che registrano un rincaro del 7,5% su base annua. Più costosi anche gli spostamenti: le tariffe dei trasporti aumentano del 9,4% rispetto all’anno precedente, con punte del 19,5% per i voli europei. A causa dei forti rincari di prezzi e tariffe, gli italiani devono prepararsi a una stangata natalizia che inciderà pesantemente sui bilanci familiari, riducendo il potere d’acquisto – denuncia il Codacons – Ci chiediamo cosa aspetti ancora il Governo a intervenire per frenare l’escalation dei prezzi, che giorno dopo giorno impoverisce una parte crescente della popolazione.

“L’inflazione non è soltanto una questione di percentuali, ma una perdita concreta di potere d’acquisto che incide sulla vita quotidiana delle famiglie – dichiara Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons – Quando i rincari colpiscono alimentari, energia e trasporti, le conseguenze sono particolarmente pesanti per i nuclei con redditi medio-bassi, che destinano una quota maggiore delle proprie risorse ai beni essenziali. Si produce così un effetto regressivo che accentua le disuguaglianze e riduce le possibilità di consumo e di risparmio. Il problema assume anche una rilevanza costituzionale – prosegue Tanasi – L’articolo 3 della Costituzione impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza sostanziale, mentre l’articolo 47 tutela il risparmio.

Occorrono quindi interventi mirati a sostenere le famiglie più esposte, accompagnati da una vigilanza rigorosa sulla formazione dei prezzi e sulle eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche commerciali scorrette. Non chiediamo misure indiscriminate, ma risposte efficaci, sostenibili e proporzionate alla gravità della situazione. La solidità economica di un Paese non si misura soltanto attraverso gli indicatori macroeconomici, ma anche dalla capacità dei cittadini di affrontare le spese indispensabili senza sacrificare il proprio futuro. Quando il costo della vita compromette questa possibilità, la tutela del potere d’acquisto diventa una questione di equità, dignità e responsabilità delle istituzioni.” – conclude Tanasi