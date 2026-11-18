I carabinieri di Partanna (Trapani) hanno eseguito un’ordinanza cautelare di funzionamento con braccialetto elettronico nei confronti di una donna indagata per incendio doloso e minaccia aggravata. Il provvedimento, che prevede anche il divieto di comunicazione con la vittima, è stato emesso dal gip del tribunale di Sciacca su richiesta della Procura guidata da Maria Teresa Maligno.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma a Sciacca l’indagata avrebbe appiccato il fuoco all’autovettura in uso al padre posizionando sul retro del veicolo una bottiglia di benzina con sigarette accese per innescare le fiamme. Durante il rogo, sia il padre sia la stessa donna hanno riportato ustioni. All’indagata viene inoltre contestata la minaccia aggravata per aver urlato al genitore la frase “ti ammazzo”. Quanto avvenuto è stato documentato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.