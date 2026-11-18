CALTANISSETTA. La salute e la sicurezza dei lavoratori rappresentano una priorità per Caltaqua, che investe costantemente nella formazione e nell’aggiornamento professionale dei propri dipendenti. Dal 2023 la società si affida alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV per l’organizzazione dei corsi obbligatori di primo soccorso, e dei corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), non obbligatori. Una scelta che testimonia la volontà di estendere la formazione al maggior numero possibile di lavoratori, anche oltre quanto previsto dalla normativa.

Dall’avvio della collaborazione sono state erogate 435 ore di formazione. Entro dicembre sono già programmate ulteriori 960 ore, mentre per il 2027 si prevedono altre 880 ore di formazione. «Per Caltaqua la sicurezza delle persone viene prima di tutto. Per questo abbiamo scelto di ampliare la formazione anche oltre gli obblighi di legge, consapevoli che le competenze acquisite possono rivelarsi fondamentali non soltanto durante il lavoro, ma anche nella vita privata, in famiglia o in qualsiasi situazione di emergenza. È un investimento importante, in termini di risorse economiche e di tempo, che richiede partner altamente qualificati. La Croce Rossa Italiana, con la sua storia, la competenza e la professionalità dei suoi operatori, rappresenta per noi una garanzia. A questa scelta si aggiunge un valore etico e sociale: collaborare con la Croce Rossa significa anche contribuire indirettamente a sostenere le numerose attività solidali e umanitarie che l’associazione svolge quotidianamente a favore delle persone più vulnerabili», sottolinea Caltaqua.

Un apprezzamento condiviso dalla presidente del Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana, dott.ssa Santina Sonia Bognanni, che ha espresso orgoglio per la collaborazione con Caltaqua, riconoscendone il ruolo di riferimento nel territorio provinciale per il servizio essenziale reso alla comunità e auspicando che il rapporto possa proseguire nel tempo.

Le attività formative vedono il coinvolgimento del dott. Michele Liccardo, Referente della Formazione al Primo Soccorso, e del dott. Calogero Guarino, Referente Sanitario CRI. Il coordinamento organizzativo è curato dallo Staff di Presidenza, coordinato dal dott. Nicolò Piave. Il Comitato di Caltanissetta, che nel 2025 ha erogato oltre 16.000 servizi raggiungendo più di 4.500 persone, rappresenta una realtà profondamente radicata nel territorio, impegnata nella tutela della salute, nel soccorso e nel sostegno alle persone in difficoltà. La collaborazione conferma l’impegno di Caltaqua nel promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità, attraverso competenze che accompagnano le persone ben oltre l’ambiente di lavoro.