MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino ha fatto il punto della situazione legata all’emergenza idrica con una nota rivolta a tutta la cittadinanza. “L’acqua distribuita in rete – ha detto – continua a non essere potabile e l’ordinanza n. 25 del 9 novembre resta in vigore: l’acqua del rubinetto non va usata per bere né per cucinare”.

Il primo cittadino ha poi sottolineato: “In questi giorni abbiamo valutato di usare l’autobotte comunale per distribuire acqua potabile. Non è possibile, perché anche i punti dove dovremmo rifornirla risultano non potabili. Per questo stamattina, con nota prot. n. 6749 del 18 novembre, abbiamo chiesto formalmente a Caltaqua, che gestisce il servizio idrico, di mettere a disposizione con urgenza autobotti di acqua potabile certificata da distribuire alla popolazione. Abbiamo chiesto anche che i rifornimenti siano regolari fino a quando l’acqua di rete tornerà potabile”.