La Procura di Sciacca sta verificando se il conducente dell’Audi Q5 coinvolta nell’incidente dello scorso 14 maggio stesse utilizzando il cellulare al momento dello scontro costato la vita a una giovane coppia statunitense. L’incidente è avvenuto sulla statale 115 , in località San Giorgio.

Il sostituto procuratore Simone Billante ha affidato al consulente tecnico Antonino D’Amico l’incarico di eseguire una copia forense e analizzare il contenuto di due telefoni appartenenti al cinquantenne di Menfi alla guida del suv. Il professionista avrà 20 giorni di tempo per verificare eventuali utilizzi dei dispositivi durante la guida e individuare elementi utili alla ricostruzione dell’impatto.

Le check sulla dinamica

Nello scontro sono morti Luke Allen Lionbarger ed Elisabeth Graham Hannah , marito e moglie di 24 anni originari del New Mexico. I due viaggiavano a bordo di uno scooter condotto da Lionbarger, diretto verso Sciacca, mentre l’Audi Q5 procedeva in direzione di Agrigento . Restano da chiarire le cause e la precisa dinamica della collisione.

Il conducente dell’auto è indagato per omicidio stradale . Il suo difensore, l’avvocato Mauro Tirnetta, sostiene che i cinquantenne non stessi utilizzando il telefono al momento dell’incidente. Per gli accertamenti sulla dinamica, la difesa ha incaricato l’ingegnere Damiano Marinello.

L’opinione della Procura

L’analisi dei telefoni si aggiunge agli altri accertamenti già disposti nell’ambito dell’inchiesta. Tra questi figura l’autopsia sul corpo di Luke Allen Lionbarger, eseguita dal medico legale palermitano Giuseppe Albano . La Procura ha inoltre affidato all’ingegnere Roberto Bruno, di Palermo, una consulenza tecnica destinata a ricostruire le modalità dello scontro.

La famiglia delle vittime è assistita dall’avvocato Alberto Albanesi di Napoli. Negli uffici della Procura di Sciacca, anche questa mattina, il legale è stato sostituito dall’avvocato Luca Burgio, del foro di Sciacca. Gli esiti degli esami sui dispositivi potranno contribuire a chiarire se l’eventuale uso del cellulare abbia avuto un ruolo nell’incidente.