MUSSOMELI – Quasi due ore di consiglio comunale, (con inizio alle 18,30 fino al 20,15) presieduto dal presidente Jessica Valenza con la presenza del sindaco Gianluca Nigrelli, del vice sindaco Giuseppe Catania e degli assessori Yosella Schifano e Rosalia Morreale. Presenti 14 consiglieri su sedici. Presente il segretario Generale del Comune dott. Teresa Burgio.Approvati i punti trattati e dibattuti dell’ordine del giorno. Nessun voto contrario. (IL VIDEO DELL’INTERA SEDUTA).