(Adnkronos) – Illustrati a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy i risultati del bando Space&Blue dell'Agenzia Spaziale Italiana in occasione della quarta edizione del Forum Space&Blue Underwater dedicata al tema "Valore e nuovi scenari per l'Italia". L'appuntamento istituzionale, aperto dal ministro Adolfo Urso, ha riunito rappresentanti parlamentari, vertici militari ed esponenti del comparto industriale e camerale tra cui Andrea Mascaretti, presidente dell'Intergruppo Parlamentare per la Space Economy, Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione alla Camera dei Deputati, Massimo Comparini di Leonardo, Gabriele Maria Cafaro di Fincantieri, Giovanni Acampora per Assonautica Italiana e Unioncamere, insieme ai vertici della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, delle Capitanerie di porto, di OsserMare e del Centro Studi Tagliacarne.

Pubblicato nel mese di marzo, il bando ha registrato la partecipazione di oltre novanta soggetti tra grandi gruppi industriali, piccole e medie imprese, startup innovative, università, enti pubblici di ricerca e centri di competenza, portando alla selezione di cinque iniziative progettuali mirate a integrare infrastrutture orbitali e marine. Il progetto THALASSAAS guidato da RAISE Scarl sviluppa una piattaforma digitale che collega fondali marini, superficie e spazio combinando reti terrestri, satellitari e acustiche con sensori e intelligenza artificiale; CATCH di IDS si configura come abilitatore per progettare e validare le operazioni di recupero in mare degli stadi di lanciatori spaziali riutilizzabili; BLUE-ORBIT realizza un ambiente nazionale di sperimentazione per il monitoraggio ambientale e lo sviluppo di sistemi autonomi connessi; ULISSE di Thales Alenia Space Italia crea un ponte di comunicazione diretto tra piattaforme subacquee in immersione e satelliti; infine NEREIDE di DRASS Galeazzi mette a punto un sistema di navigazione autonoma e coordinamento per flotte di droni subacquei destinati alla sorveglianza delle infrastrutture critiche sottomarine. Commentando il valore strategico dell'iniziativa, il commissario dell'ASI Mario Cospito ha sottolineato: “Space&Blue è qualcosa di più di un’iniziativa di settore: è uno strumento di politica pubblica che favorisce la costruzione di un nuovo ecosistema industriale e tecnologico nazionale. E oggi da progetto si trasforma in un’applicazione concreta. Spazio e mare con la subacquea rappresentano domini sempre più rilevanti per lo sviluppo economico, tecnologico e industriale del Paese. Per la protezione del nostro Pianeta. Per questo abbiamo bisogno di sempre maggiori dati e informazioni da integrare per migliorare le nostre conoscenze e le azioni da mettere in campo in favore della tutela delle risorse e della sicurezza. Entrambi i settori sono ambiti che presentano esigenze e caratteristiche differenti, ma che condivono molte sfide: la necessità di acquisire informazioni, monitorare ambienti complessi, proteggere infrastrutture, garantire comunicazioni sicure e sviluppare sistemi capaci di operare in condizioni particolarmente difficili”. L'analisi d'insieme delle proposte finanziate permette inoltre di tracciare le linee guida per la formazione delle future competenze tecniche, inclusa l'attivazione di un percorso accademico dedicato, come evidenziato dal direttore generale dell'ASI Luca Vincenzo Maria Salamone, il quale ha osservato: “Se osserviamo questi cinque progetti nel loro insieme, possiamo cogliere un'indicazione che va oltre i risultati delle singole iniziative. Il bando ha consentito di individuare e mettere in movimento alcune direttrici di sviluppo per il sistema nazionale: l'integrazione tra spazio, superficie e fondali marini; lo sviluppo di sistemi autonomi e cooperativi; la connettività tra domini; l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la gestione dei dati e delle operazioni; il monitoraggio e la protezione delle infrastrutture critiche. Questa prospettiva non riguarda soltanto lo sviluppo tecnologico e industriale, ma anche la costruzione delle competenze necessarie a sostenerlo. In questa direzione si inserisce la volontà dell’Agenzia di promuovere un Master universitario di II livello sul tema Space&Blue. E qui si misura anche il valore dell'intervento pubblico: nella capacità di favorire connessioni che difficilmente si svilupperebbero spontaneamente, sostenere investimenti in ambiti tecnologici ancora emergenti”.

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