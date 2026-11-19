(Adnkronos) – "Credo che le aziende non debbano essere valutate solo per i loro risultati economici. Esiste una dimensione altrettanto importante, che è la capacità di generare e distribuire valore all’interno della comunità. Questo perché le aziende sono fatte di persone, vivono di relazioni e crescono all’interno della comunità. In Galbusera crediamo che fare impresa significhi anche guardare al di fuori dei nostri confini aziendali e, appunto, assumerci un ruolo attivo all’interno della comunità. Questa iniziativa con Aisla fa al caso nostro, perché crediamo fortemente in progetti come questo, che mettono al centro le persone, la solidarietà, la ricerca e la speranza". Lo ha detto Luca Fossati, – Hse & Sustainability Manager Galbusera, intervenendo alla maratona live ‘La promessa 2026’, organizzata da Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, per sostenere la ricerca sulla Sla. "Quest’anno sono qui per dare seguito alle mie parole e rinnovare l’impegno di Galbusera a continuare questo percorso, che va avanti ormai da quattro anni, in collaborazione anche con Caffarel, nostro partner in questa iniziativa – spiega Fossati – Vogliamo continuare questo percorso, che ci ha dato tante soddisfazioni e ci ha permesso di raggiungere tanti risultati". La promessa di quest’anno "alza l’asticella. Visto che gli anni precedenti sono stati favorevoli e hanno portato grandi risultati, abbiamo deciso di fare ancora di più e di mettere a disposizione ben 62.162 cioccolatini. Tutti potranno venire nei nostri 17 negozi che aderiscono all’iniziativa, dal 24 novembre al 31 dicembre – precisa – Con un semplice gesto alla portata di tutti, cioè una donazione di almeno un euro, si potrà ricevere in cambio un buonissimo cioccolatino Caffarel e contribuire attivamente a una grande causa e, soprattutto, alla ricerca sulla Sla. Per noi questa iniziativa non è solo un impegno economico, ma anche un messaggio di vicinanza a tutte le persone che combattono questa malattia, alle loro famiglie e a chi lavora ogni giorno per dare speranza. Ma soprattutto è un messaggio di vicinanza ad Aisla – conclude – che mette tutti insieme e ha permesso tutto questo".

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