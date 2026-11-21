I militari della Guardia di finanza di Agrigento hanno sequestrato oltre 7.000 accessori tecnologici contraffatti all’interno di un’attività commerciale del centro cittadino. L’intervento ha portato al ritrovamento di prodotti destinati alla vendita e contraddistinti da marchi e caratteristiche riconducibili ad Apple.

La merce nascosta nelle confezioni

Tra gli articoli individuati figurano accessori per cuffiette, auricolari wireless presentati come AirPods, caricabatterie e cavi di ricarica. I prodotti erano custoditi in scatole esterne anonime, prive di segni distintivi, secondo una modalità che avrebbe avuto lo scopo di rendere più difficile l’individuazione della merce durante eventuali controlli.

Una volta aperti gli involucri, gli operatori hanno trovato il logo Apple applicato su articoli che riproducevano fedelmente il design degli originali. Le verifiche hanno inoltre evidenziato un’ulteriore anomalia nelle etichette: molti prodotti non riportavano la consueta indicazione Made in China, ma attribuivano la fabbricazione alla California, con l’obiettivo di rafforzare la presunta origine statunitense degli accessori.

La denuncia alla Procura

Al termine dell’inventario, l’intero stock è stato sottoposto a sequestro. Il titolare del punto vendita è stato denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento con le ipotesi di truffa e commercializzazione di prodotti recanti marchi falsi. La posizione dell’indagato sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria