San Cataldo. L’Istituto Comprensivo “Carducci” punta all’internazionalizzazione 2026

SAN CATALDO. Continua con grande entusiasmo il progetto di apprendimento della lingua inglese dedicato ai bambini della Sezione A del plesso San Filippo Neri, appartenente all’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo. L’Istituto è guidato dal Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti. L’iniziativa, che coinvolge alunni di tre, quattro e cinque anni, vede la riconferma della maestra di madrelingua Maria Ruffino, che già dallo scorso anno conduce con successo le attività.

Il progetto si articola su un appuntamento fisso settimanale e si fonda su un modello di “full immersion linguistica”. Durante l’intera giornata, la maestra esperta comunica esclusivamente in inglese con i bambini, stimolando un apprendimento naturale, rapido e spontaneo. Sotto il profilo pedagogico e didattico, questa sperimentazione valorizza la straordinaria plasticità cerebrale tipica della fascia d’età 3-5 anni. Insomma: l’inglese diventa un veicolo di comunicazione viva attraverso il gioco e la routine, favorendo l’elasticità mentale e l’apertura interculturale. Questa iniziativa non è un caso isolato, ma rappresenta il primo tassello di una strategia educativa globale focalizzata sulle competenze internazionali.

“Il nostro istituto si connota per un profondo e sistematico approfondimento linguistico, che vede nell’internazionalizzazione uno dei suoi punti più qualificanti e identitari” – dichiara il Dirigente Salvatore Parenti. “Questo punto di forza parte proprio dalla scuola dell’infanzia, con la bellissima esperienza di full immersion del plesso San Filippo Neri, e si sviluppa in modo verticale lungo tutto il percorso di studi dei nostri alunni”.

Nella scuola primaria la formazione continua con ben tre corsi pomeridiani tenuti da docenti madrelingua. Infine, il percorso si completa nella scuola secondaria di I grado, grazie a corsi di potenziamento e approfondimento di inglese, francese e spagnolo finalizzati al conseguimento delle prestigiose certificazioni internazionali Cambridge e DELE. Questo quadro formativo si arricchisce grazie alle mobilità all’estero, che quest’anno vedranno i ragazzi viaggiare in Portogallo a novembre e in Spagna a marzo. L’obiettivo è fornire agli studenti gli strumenti per essere veri cittadini del mondo fin dai primi anni di vita.

Grazie a questa visione a lungo termine e alla continuità didattica tra i diversi ordini di scuola, l’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo si conferma un’eccellenza nel panorama formativo locale, capace di offrire ai propri studenti un passaporto per il futuro.