SAN CATALDO. Continua il viaggio di “Fuori dalle righe”, la nostra rassegna promossa dedicata alle storie, alle idee e agli sguardi delle autrici del nostro territorio. Il secondo appuntamento è dedicato all’universo narrativo di Giovanna Caruana, con i suoi romanzi “La rivincita del barbiere” e “Le lettere nella valigia di cuoio” (Edizioni Lussografica).

A dialogare con l’autrice sarà il Prof. Luigi Bontà, arricchito dalle letture interpretate a cura di Silvia Lotti.

Ad impreziosire ulteriormente l’incontro sarà possibile ammirare in visione i bozzetti realizzati dal maestro Silvio Benedetto per queste pubblicazioni. “La cultura vive quando diventa incontro, ascolto e condivisione nei luoghi che appartengono a tutta la comunità. Vi aspetto per vivere insieme un’altra serata speciale”, ha ricordato l’assessore alla cultura Marianna Guttilla. L’evento si svolgerà il 20 novembre alle 18,30 presso la Biblioteca comunale di San Cataldo.