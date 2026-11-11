Promozione. Il Serradifalco supera anche la Frigintini 3-4 e si conferma vice capolista; la Sommatinese torna al successo, ancora ko il Real Gela

Nel campionato di Promozione, la nona giornata ha proposto incontri parecchio interessanti. Nel dettaglio, gran bella impresa del Serradifalco Calcio che ha battuto la Frigintini Modica nel turno infrasettimanale in un match molto insidioso che, tuttavia, alla fine, lo ha visto vittorioso. I falchetti si sono imposti 3-4 in un incontro nel quale non sono certo mancate le emozioni. Il vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Drago è stato stoppato dal gol del pari realizzato da Luigi Salvo. A quel punto nella squadra di mister Gianfilippo Di Matteo è salito in cattedra Rafael Castrillo che, con una doppietta tra il primo e il secondo tempo, ha permesso ai falchetti di allungare. I padroni di casa, autori di una buona prestazione, non si sono comunque arresi segnando la rete del 2-3, ma i falchetti, con Peppe D’Anca (al suo terzo gol consecutivo), hanno fissato lo score sul 2-4. Inutile, nel finale la rete dei modicani per il 3-4 definitivo. Con il successo in terra ragusana la squadra del presidente Tonino Cavaleri s’è portata a quota 22 confermandosi vice capolista solitaria dietro al solo Santa Croce Soccer.

Ha invece perso rovinosamente 1-5 in casa il Real Gela. La squadra di Angelo Gaccione, opposta all’Atletico Megara 1908, è stata travolta dalla forza degli aretusei che hanno avuto la possibilità di andare a segno ripetutamente contro un Real Gela che ha realizzato la rete della bandiera con Tomasi.

Infine, ottime notizie arrivano dal “Peppe Tricoli” di Sommatino. Qui la Sommatinese di mister Giovanni Falsone ha superato 1-0 il Sant’Anna Enna. La partita, parecchio dura e al tempo stesso intensa e spigolosa, è stata risolta nel finale da una rete di Napoli che ha fatto esultare di gioia i tifosi sommatinesi dopo un periodo negativo che aveva portato al cambio di panchina. La Sommatinese ha lottato e ha dimostrato di essere un gruppo coeso in un momento delicato della sua stagione come questo. In classifica ora i granata sono a quota 7 ed hanno superato Frigintini, ultimo, e Qal’At, penultimo, agganciando il Real Gela a 7 punti. Insomma, una classifica che in qualche modo torna a far sorridere una Sommatinese che aveva bisogno di una bella prestazione come quella odierna per tirarsi fuori da questa delicata situazione di bassa classifica. E per questo fine settimana, nuovi impegni per le tre nissene nell’ambito della 10^ Giornata di campionato.

Il Serradifalco, dopo due trasferte vittoriose, domenica affronta in casa il Città di Canicattini (ore 15) con l’obiettivo di provare a ridurre le distanze dalla vetta della classifica. Sempre domenica, ma alle 14.30, la Sommatinese gioca contro la Casmenarum a Comiso con l’obiettivo di dare continuità al proprio rendimento dopo la bella vittoria odierna. Infine, nell’anticipo del sabato il Real Gela se la vedrà in trasferta contro il Ragusa Boys (ore 15) con il dichiarato obiettivo di interrompere la serie negativa di sconfitte che, in questa fase del campionato, ne sta condizionando non poco il rendimento.

Questa, infine, la classifica del girone D del campionato di Promozione dopo 9 giornate: Santa Croce Soccer 25, Serradifalco Calcio 22, Atletico Megara e Noto 19, Città di Canicattini 16, Barrese 15, Sant’Anna Enna 12, Pro Ragusa e Ragusa Boys 10, Cassibile 9, Casmenarum Comiso e Megarese 8, Real Gela e Sommatinese 7, Qal’At Caltagirone 6, Frigintini Modica 5