Prima Categoria. Tre punti pesanti per l’Atletico Nissa: contro l’Alessandria della Rocca la risolve Matteo Pilato

Tre punti pesantissimi per l’Atletico Nissa che nell’anticipo del girone B del campionato di Prima Categoria ha battuto 1-0 gli agrigentini dell’Alessandria della Rocca. Al Tomaselli si può dire che sia andata in scena una partita nella quale l’iniziativa è stata quasi sempre in mano ai padroni di casa.

Non è stato un caso che la squadra del presidente Salvatore Messina abbia creato diverse occasioni sia per portarsi in vantaggio che per raddoppiare. La squadra di mister Grimaudo è sembrata decisamente più in palla. Il lavoro fatto nel corso della sosta di campionato s’è fatto sentire, così come il percorso di crescita compiuto dalla squadra.

A risolvere il match è stata la rete del bomber Matteo Pilato che ha permesso all’Atletico Nissa di contristare 3 punti che gli hanno permesso di portarsi a quota 7 in classifica. Una vittoria che da morale, che motiva il gruppo e che consente all’ambiente Atletico di programmare meglio i suoi prossimi passi in campionato, anche se, come ha ammesso la stessa società, c’è ancora tanto da migliorare, soprattutto sotto porta. Ma nell’anticipo al “Tomaselli” contava portare a casa il risultato e così è stato.