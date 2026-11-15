Ospedale di Gela, Andrea Alario (Ugl): “Priorità al rafforzamento del Vittorio Emanuele e sguardo al nuovo nosocomio”

“Servono equilibrio e concertazione tra tutti i soggetti istituzionali, superando le contrapposizioni sul sistema sanitario, a Gela così come nel resto della provincia di Caltanissetta”. Lo dice il segretario dell’Ugl Caltanissetta Andrea Alario. “Per quanto riguarda la vicenda dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela e del pronto soccorso che deve fare i conti con pochi medici in servizio – aggiunge – è giusto che ogni difficoltà venga affrontata nella concertazione tra le parti, senza divisioni che non servono a nessuno. Soprattutto, non servono ai medici e al personale che lavorano quotidianamente, nonostante le difficoltà. Non servono ai cittadini, che chiedono servizi. E’ evidente che il nosocomio gelese vada rafforzato ma negli ultimi mesi ci sono stati segnali in questo senso. Inoltre, la firma dell’accordo per la cessione dell’area Eni ad Asp, per il nuovo ospedale, è un passaggio da non sottovalutare. Adesso, bisogna sempre dare priorità al rafforzamento del “Vittorio Emanuele” e allo stesso tempo non perdere di vista l’investimento sul nuovo nosocomio che può diventare un punto di riferimento non solo per Gela ma per tutti i Comuni dell’area sud della provincia di Caltanissetta e per quelli limitrofi di altre province”.