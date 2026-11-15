Nel nisseno, “La strada non è un palcoscenico”: il dramma di Giuseppe e l’appello disperato di una madre

Una notte che ha cambiato tutto: il dolore di una madre e l’appello ai giovani

Non è soltanto il racconto di un grave incidente, ma la testimonianza di una madre che oggi chiede maggiore responsabilità, prudenza e consapevolezza sulle strade. Ci sono vicende che improvvisamente fanno comprendere quanto sia fragile la vita e quanto possa bastare un solo istante per stravolgere il destino di una persona e di un’intera famiglia.

È quanto accaduto la notte del 25 ottobre, intorno alle 23:15, quando Giuseppe Mantione, figlio di Debora Duminuco e Mantione Salvatore, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale.

Il giovane, dopo essere stato invitato a salire a bordo di un’automobile guidata da un neopatentato, si è ritrovato coinvolto in una situazione particolarmente rischiosa: il veicolo, secondo quanto riferito, si rincorreva insieme ad altre automobili. Durante una discesa, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha violentemente urtato un muretto in calcestruzzo, ribaltandosi più volte.

Ad avere la peggio è stato proprio Giuseppe, che ha riportato conseguenze molto serie. Da quella notte è iniziato un percorso ospedaliero delicato e complesso. Il primo intervento è stato effettuato presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove i medici hanno proceduto alla decompressione e all’allineamento del midollo spinale, che risultava compresso. Dopo quattro giorni, il 29 ottobre, Giuseppe è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Palermo, dove è stato sottoposto a un ulteriore intervento di toilette chirurgica e lavaggio di una ferita situata nella regione occipitale. La lesione, particolarmente profonda, presentava al suo interno frammenti di vetro, terriccio e plastica, che sono stati rimossi durante l’intervento.

Adesso la famiglia guarda ai prossimi giorni con la speranza che non siano necessari ulteriori interventi chirurgici e che Giuseppe possa essere trasferito in un centro di riabilitazione adeguato, dove affrontare il percorso di recupero.

Per la madre questa volta, il racconto assume un significato diverso. Da sempre attenta alle problematiche sociali, alla sensibilizzazione e alle fragilità del mondo giovanile, oggi si trova a vivere in prima persona ciò che nessuna madre vorrebbe mai affrontare: la paura per la vita del proprio figlio e l’incertezza di fronte a un futuro che improvvisamente diventa tutto da ricostruire.

La sua speranza è quella di vedere Giuseppe superare questa difficile prova, recuperare le proprie forze e tornare a vivere pienamente, più forte di prima. Ma dal dolore nasce anche un messaggio che vuole raggiungere soprattutto i giovani.

Debora Duminuco invita i ragazzi a riflettere sui rischi legati alla guida imprudente, alle rincorse tra automobili e alla ricerca di quell’adrenalina che troppo spesso porta a sottovalutare il pericolo.

La strada non è un luogo in cui sfidarsi, né un palcoscenico sul quale dimostrare il proprio coraggio. Un momento di leggerezza, una bravata o una scelta poco consapevole possono trasformarsi in conseguenze devastanti. La sua è anche una richiesta alle autorità competenti affinché vengano effettuati tutti gli accertamenti necessari e siano assunte le decisioni opportune, nel rispetto della legge e delle responsabilità.

Non si tratta di puntare il dito, ma di chiedere attenzione, prevenzione e una maggiore cultura della sicurezza. Perché dietro ogni incidente non ci sono soltanto numeri o notizie di cronaca: ci sono figli, madri, padri, famiglie che attendono, pregano e sperano.

Questa volta Debora Duminuco non parla soltanto da cittadina impegnata nel sociale, ma soprattutto da madre. E il suo pensiero più grande resta rivolto a Giuseppe, con l’augurio che possa superare ogni difficoltà e ritrovare la salute.

Il suo appello finale è rivolto a tutti i giovani: non lasciate che la ricerca dell’adrenalina prevalga sulla ragione. Non mettete a rischio la vostra vita e quella degli altri per una corsa o una sfida.

Perché nessuna emozione momentanea vale quanto una vita intera. La prudenza non è debolezza, non è paura: è responsabilità. E la vita merita sempre di essere protetta.