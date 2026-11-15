Gangi, Omicidio Barreca, il sindaco Ferrarello: «Grazie a Procura e Forze dell’Ordine, la comunità ritrova tranquillità»

Il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, esprime il proprio plauso e la propria gratitudine alla Procura della Repubblica di Termini Imerese e alle Forze dell’Ordine per il lavoro svolto che ha consentito di fare luce, in tempi celeri, sull’omicidio dell’imprenditore agricolo gangitano Alessandro Barreca.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento agli inquirenti e a tutti gli operatori impegnati nelle indagini per la professionalità, la competenza e la determinazione dimostrate. L’importante risultato investigativo raggiunto restituisce un primo segnale di tranquillità e fiducia alla nostra comunità, profondamente colpita da una vicenda che ha suscitato sgomento e dolore».

Il sindaco sottolinea come il lavoro della magistratura e delle Forze dell’Ordine rappresenti un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per il territorio.

«La comunità gangitana e l’intero comprensorio delle Madonie hanno vissuto giorni di apprensione. Oggi, grazie all’impegno degli investigatori e della Procura di Termini Imerese, emerge una risposta concreta che rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Continuiamo ad essere vicini alla famiglia di Alessandro Barreca, condividendone il dolore e confidando che la giustizia possa fare pienamente il proprio corso».