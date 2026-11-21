(Adnkronos) – “Undici storie di successo, innovazione e trasformazione. Undici esempi concreti di come visione, competenze e leadership possano generare valore per le imprese, le persone e la società”. Sono i protagonisti del Premio Eccellenza 2026 – il riconoscimento nato nel 2000 e ideato da Manageritalia, Confcommercio e Cfmt – giunto quest’anno alla sua XI edizione, ha celebrato ieri sera al Teatro Dal Verme di Milano i protagonisti dell’innovazione e della trasformazione nelle imprese italiane nell’ultimo biennio, come si legge in una nota. (Scheda vincitori) Tre manager, tre imprese e due formatori e per la prima volta tre manager under 50 sono stati i protagonisti della serata, premiati per essersi distinti nell’ultimo biennio attraverso progetti, iniziative e percorsi professionali capaci di anticipare il cambiamento, promuovere nuovi modelli di sviluppo e contribuire alla crescita economica delle Pmi e del Paese. Consegnato inoltre un “Premio Eccellenza speciale” dedicato ai 150 anni del Corriere della Sera ritirato da Urbano Cairo, presidente e Ad di Rcs MediaGroup per una delle testate più autorevoli e rappresentative del giornalismo italiano. “Ritengo che il vero valore dell’eccellenza sia saper mettere le proprie competenze al servizio degli altri, trasformando idee, visioni ed esperienze in innovazione concreta. Con questo Premio vogliamo valorizzare chi, con passione, coraggio e capacità manageriali, contribuisce ogni giorno alla crescita delle imprese e all’evoluzione del mondo dei servizi. Sono convinto che investire nelle persone, nel talento e nella cultura manageriale sia la strada per rendere il nostro Paese più competitivo e capace di futuro”, ha commentato Marco Ballarè, presidente di Manageritalia. “Nel tempo dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale – ha affermato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio – diventa sempre più necessaria la centralità dell’uomo. Un uomo che utilizza le nuove tecnologie, ma non ne viene utilizzato. Ecco perché il Premio Eccellenza, che riconosce il valore delle capacità manageriali e imprenditoriali, ha un significato di particolare rilevanza. E nello stesso tempo indica la via di uno sviluppo delle imprese solido e sostenibile”. Per Maria Antonietta Mura, presidente di Cfmt: “Un premio che non si limita ai risultati economici, riconoscendone l'impatto umano, etico e innovativo. Cfmt ha scelto due personalità diverse, straordinariamente complementari: Thomas Bialas e Mario Mezzanzanica. Due percorsi differenti, una stessa capacità: generare valore attraverso la conoscenza e trasformare il cambiamento in opportunità. Perché l’eccellenza non ha una sola forma. E noi vogliamo valorizzarle tutte”. Tre gli ambiti dei riconoscimenti assegnati ai manager che hanno dimostrato capacità di leadership e visione strategica ai talenti under 50 che stanno contribuendo a rinnovare il mondo del management; alle imprese che hanno fatto dell’innovazione e della valorizzazione delle persone un fattore competitivo sino ai formatori che, attraverso la diffusione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze, accompagnano la crescita dei professionisti e delle organizzazioni. A consegnare i riconoscimenti ai premiati, nelle categorie manager e manager under 50, sono stati il Presidente di Manageritalia Marco Ballarè e i due Vicepresidenti Simone Pizzoglio e Monica Nolo. A premiare le imprese vincitrici è stato Marco Barbieri, Segretario generale di Confcommercio, mentre Maria Antonietta Mura, Presidente di CFMT, ha consegnato i riconoscimenti ai formatori.

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