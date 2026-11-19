(Adnkronos) – È online il terzo episodio di 'Energia in Evoluzione', il podcast realizzato da Eni in collaborazione con Adnkronos. Nell'episodio scopriremo che per aumentare la circolarità delle plastiche è necessario considerare riciclo meccanico e riciclo chimico non come strumenti alternativi, ma complementari. Gli ospiti di questo episodio, intitolato "La circolarità delle plastiche" e condotto dal giornalista Adnkronos Lorenzo Capezzuoli Ranchi, sono: Nicola Fiorotto, responsabile ricerca e sviluppo Versalis, e Paolo Bottarelli, responsabile Chemical Recycling Versalis. "Energia in Evoluzione" è un progetto Eni e Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com e eni.com YT: https://youtu.be/H4E-G-QSD6s?si=piJFBaUWo8JpsLsr

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Spreaker: https://www.spreaker.com/episode/la-circolarita-delle-plastiche–76400168

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