A Sutera, in occasione del 44° anniversario della morte di Calogero Zucchetto, conferita dal Comune la cittadinanza onoraria al Prefetto Renato Cortese

SUTERA. A Sutera, nel corso della commemorazione del 44° anniversario della morte di Calogero Zucchetto, l’Amministrazione comunale ha conferito la cittadinanza onoraria al Prefetto Renato Cortese, Direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato “in quanto, pur appartenendo a stagioni diverse della lotta alla mafia, condivide con il suterese Calogero Zucchetto i medesimi valori di fedeltà allo Stato, coraggio, legalità, spirito di servizio e intransigente impegno nel contrasto alla criminalità organizzata”.

Il dr. Cortese è stato protagonista di importanti operazioni di polizia giudiziaria contro la criminalità organizzata di tipo mafioso. Alla cerimonia ufficiale di consegna hanno partecipato numerose autorità civili e militari della provincia, alla presenza del Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, del Questore di Caltanissetta Marco Giambra e di Santina Zucchetto, sorella di Calogero.