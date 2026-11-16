(Adnkronos) – Le mobilitazioni dei giovanissimi nel mese ottobre hanno visto un livello di violenza mai registrata, con le piattaforme social come strumento di organizzazione e il dissenso come arma di distruzione. Le stesse piattaforme che, per diverse ore al giorno, interagiscono con milioni di utenti con contenuti più o meno violenti, spesso creati anche con l’intelligenza artificiale. E il rischio di subire violenza, cyberviolenza, revenge porn, o essere anche solo esposti e vulnerabili dinanzi a contenuti non adatti a determinate fasce d’età cresce esponenzialmente. Età, inoltre, che si abbassa sempre più fino a vedere bambini al ristorante col cellulare a scrollare un altro TikTok. I governi nazionali e le normative europee hanno deciso di intervenire: ma una riflessione sul ruolo delle istituzioni, delle piattaforme e delle famiglie richiede un approccio multifocale. È quanto è emerso oggi, lunedì 16 novembre, in Sala Pirelli al Centro Congressi Stelline in Corso Magenta a Milano. L’Ufficio del Parlamento europeo e l’Associazione Stop Cyberviolenze hanno organizzato "Il rischio che la rete diventi un’arma – Cyberviolenza, manipolazione e mobilitazione digitale: le nuove sfide per l'Italia e l'Ue per la tutela dei minori", un evento dedicato alla tutela dei minori online e alla proposta dello Eu Kids Act, l’ultimo regolamento europeo dedicato proprio ai giovani e al consumo di contenuti online. L'incontro è stato introdotto da Maurizio Molinari, Capo dell'Ufficio del Parlamento europeo a Milano, e da Stefano Manco, Information and Communication Assistant, Social Media della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, e moderato da Federica Zanella, presidente dell'Associazione Stop-Cyberviolenze, già parlamentare e presidente del Corecom Lombardia. Ogni giorno adolescenti e giovani trascorrono ore sui social nella visione di contenuti sempre più personalizzati. La Commissione europea ha preliminarmente riscontrato che la sezione "Per te" di TikTok ha violato la legge sui servizi digitali (Digital service Act) a causa del dannoso effetto "buchi di coniglio". A questo si aggiunge l’ultimo Digital Fairness Act, a favore degli utenti, intesi anche come consumatori, che chiede la tutela dei minori dinanzi a piattaforme che spesso promuovono gioco d’azzardo, phishing o adescamenti online. Quali responsabilità hanno le istituzioni? Come possono tutelare i giovani e lavorare con le piattaforme digitale per rendere questi spazi più sicuri possibile? A intervenire sul tema sono stati Massimiliano Capitanio, commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e Marco Valerio Cervellini, Capo Divisione Consapevolezza per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Capitanio ha spiegato il ruolo di Agcom nel tutelare i minori, con le recenti regolamentazioni che hanno visto una maggior responsabilità da parte di quegli account con oltre 50mila follower, i cosiddetti influencer. Per non parlare dei rischi che ogni giorno i giovani riscontrano venendo a contatto con chiunque, come sottolineato da Cervellini di Acn che in modo emblematico ha raccontato della figlia di 8 anni che ha creato un account sui social, scoperto solo perché gli ha chiesto l’amicizia.



Se le istituzioni fanno un lavoro di monitoraggio e regolamentazione sempre più serrati, alle piattaforme è richiesto un livello di attenzione ulteriore. A intervenire sul suolo della responsabilità di chi costruisce questi spazi per i giovani sono stati Mattia Tarelli, Government Affairs and Public Policy Manager di Google e Costanza Andreini, Public Policy Manager Meta. Due realtà che spaziano e abbracciano piattaforme diverse che vanno da Youtube a Instagram e che vedono miliardi di giovani ogni giorno impegnati nell’utilizzo. Tarelli ha chiarito che Google è impegnato nel proteggere i giovani “Nel mondo digitale e non dal mondo digitale, perché sarebbe impensabile vietare completamente ai minorenni l’utilizzo di questi strumenti”. Strumenti che, quando vietati, spiega Tarelli, rischiano di portare i giovani a spostarsi su piattaforme che non applicano la normativa e che non hanno a cuore la tutela dei minori. “Da oltre un decennio – ha aggiunto Tarelli -, la presenza e la protezione è al centro delle nostre ingegnerie. Per i teenager, Gemini già si rivolge ai giovani con sistemi di sorveglianza integrata. Google è un’azienda tecnologica, sicura by design, al centro delle sue politiche ci sono le persone più fragili. La consapevolezza resta la chiave”. Consapevolezza invocata anche da Costanza Andreini di Meta, la quale ha spiegato di collaborazione con le istituzioni e sedersi ai tavoli di costruzione di regolamenti e norme affinché si possano rafforzare i protocolli “che ci legano alle autorità. Tutti gli utenti minorenni che fanno già parte della nostra struttura vivono in un sistema di tutela, con account pensati per i minori. Dai 13 ai 17 anni, i cosiddetti “teen account”, sono privati di defoult, e la messaggistica è bloccata se non c'è il consenso. Il proprio profilo Instagram è legato a quello del genitore, non per far sì che leggano le chat, ma per supervisionare le interazioni. È un accompagnamento della famiglia”. E sull’Eu Kids Act i rappresentanti delle piattaforme sono d’accordo: è fondamentale che il regolamento sia estendibile a tutte le piattaforme e non solo a una parte. E che diano maggiore chiarezza alle imprese a livello europeo, per creare regole uguali per tutti, compresi gli strumenti che si intendono adottare per controllo dell’età. Sul ruolo e la responsabilità politica è stata categoria l’eurodeputata Silvia Sardone (Patriots/Lega). “Da milanese – ha spiegato -, le immagini del 17 ottobre e degli atti delinquenziali non sono giustificabili in alcun modo. C’è stata una chiamata a raccolta che arrivava dai social e dalle chat, che io stessa utilizzo. È impossibile pensare di limitare il tempo di utilizzo a queste piattaforme, ma un lavoro enorme si deve fare per educare i giovani a scuola e a casa” E Francesco Torselli (Ecr/FdI) ha spiegato che dal canto suo “parlare di tutela dei minori non mi piace, perché non mi piace pensare che siano deboli, ma preferisco pensarli come vulnerabili”. Uno su sei in oltre 40 Paesi analizzati è stato vittima di bullismo verbale o fisica “una violenza che passa attraverso la rete. Il regolamento in questa direzione è giusto, quando si crea un limite che chi lo paga più di altri, ma una fascia d’età è necessaria. Perché ci sono piattaforme con cui è possibile parlare e che partecipano ai tavoli di lavoro e altre che non lo fanno”. E in accordo con la collega Sardone, ha chiarito che l’educazione e la famiglia non vengono meno dinanzi a un regolamento europeo. Anche Sandro Ruotolo (S&D/Pd) ha sottolineato l’importanza di creare piattaforme “ che siano ‘abitabili’, come è agibile una casa o una scuola, che debbano garantire la sicurezza di chi le vive e occupa. Le famiglie devono accompagnare i figli in questo processo. Al parlamento approveremo questa legge, il divieto sotto i 13 anni, e a salire costruire ambienti sani e così via. Ci sono meccanismi di dipendenza che devono preoccupare. E se in pandemia ci siamo affidati ai vaccini che ci hanno salvato la vita, così ci dobbiamo affidare agli esperti anche per questi nuovi rischi”. Un rimando finale all’intelligenza artificiale: “Il rischio maggiore è la manipolazione, non tutti hanno la capacità di capire ciò che è vero o falso se la soglia di attenzione è di 7 secondi”. Poi le testimonianze dell’attore Giacomo Giorgio, delle atlete Martina Morandi e Erika Saraceni, e dello youtuber Andrea Nuzzo, con messaggi di speranza: create hobby alternativi – come lo sport appunto – e usate i social anche per veicolare messaggi giusti, pregni di valore e rispetto. A conclusione dell’evento una simulazione interattiva di IMQ Intuity, “hacker etici” che hanno rappresentato un gioco interattivo con gli studenti presenti.

—casa-europawebinfo@adnkronos.com (Web Info)