(Adnkronos) – Una perturbazione all’interno dell’intenso flusso di correnti atlantiche sull’Europa Centro-Meridionale interesserà da stanotte il nostro Paese, portando piogge sparse e soprattutto un deciso incremento della ventilazione su gran parte del territorio. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia﻿-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio﻿, Abruzzo e Molise, in estensione a Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare sui relativi settori costieri e montuosi, con raffiche fino a burrasca forte specie sui crinali alpini e appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla sull’intero territorio di Umbria e Campania e su settori di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)