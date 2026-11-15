La professoressa Croce Alù nominata componente del Comitato Editoriale della rivista  “Le Nuove Frontiere della Scuola”

La professoressa Croce Alù è stata nominata componente del Comitato Editoriale della rivista “Le Nuove Frontiere della Scuola”.

La rivista vanta oltre venticinque anni di presenza sul mercato editoriale scolastico. Il direttore responsabile è il Prof. Vito Sammartano e la dottoressa Isabella Munda è il Capo Redattore.

Il direttore editoriale è il Prof. Salvatore La Rosa, il quale vanta un lungo e prestigioso curriculum, è presidente di AIDU Sicilia “Associazione Italiana Docenti Universitari” è stato Presidente del Corso di Laurea in Scienze Statistiche dell’Università di Palermo – Ordinario di Statistica Aziendale e Controllo della Qualità nell’Università’ di Palermo – Direttore dell’ISIDA “Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda” Direttore del CERISDI “Centro di Ricerca e Studi Direzionali” e Presidente dell’IRRSAE Sicilia Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi.

Fanno parte del comitato editoriale personalità del mondo accademico e scolastico, illustri professori, pedagogisti, scrittori e saggisti. Intellettuali di livello nazionale e internazionale hanno rilasciato interviste in esclusiva. Tra questi: Paolo Mieli, Aldo Cazzullo, Piergiorgio Odifreddi, Sabino Cassese, Ernesto Galli Della Loggia, Dacia Maraini, Gianni Riotta, Francesco Giorgino (tg1) Nando Pagnoncelli, Elena Cattaneo.

“Le Nuove Frontiere della Scuola è una rivista cartacea quadrimestrale. Affronta una tematica sempre diversa. Il primo numero è uscito nel maggio 2001; viene distribuita per abbonamento o si può richiedere alla casa editrice la Medusa di Marsala. Tra i temi trattati recentemente figurano la concretezza, la fedeltà, l’ambizione, la differenza, il consenso, l’armonia, la prossimità, la creatività, il dono, l’audacia la correttezza, la fluidità, stereotipi e pregiudizi, il riconoscimento, la fragilità , la trasgressione.

La Prof.ssa Croce Alù, nuovo componente del comitato editoriale, ha conseguito la laurea in materie letterarie presso l’ateneo palermitano e ha svolto gran parte della sua attività di docente presso il liceo artistico “F. Juvara” di San Cataldo (Caltanissetta). Nel 2024 ha pubblicato la silloge di poesie “La cornice del tempo” e la raccolta di racconti “L’eco fa rumore” editi da PRIMA VERA EDIZIONI. Le due pubblicazioni sono state presentate al salone internazionale del libro di Torino nel 2024. Nel dicembre del 2025 ha pubblicato il romanzo “La ciocca ribelle”, edito da PRIMA VERA EDIZIONI. Nei suoi scritti traspare il permanere del contrasto tra gli elementi che, da eventi naturali legati ai luoghi, si sublimano in stati d’animo e sentimenti.

Le sue opere sono state ristampate più volte e presentate in diversi luoghi della Sicilia.