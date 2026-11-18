CALTANISSETTA – Prestigioso risultato per il karate nisseno. Francesco Piazza, atleta della Fight Club guidata dal maestro Shihan Giovanni Mirasole, è stato tra i grandi protagonisti della Kyokushin Bushido Cup, disputata sabato 7 novembre al PalaTorrino di Roma.

Una competizione nella quale Piazza ha messo in mostra tecnica, determinazione ed esperienza, conquistando il primo posto nel Kumite Serie A, categoria -80 kg, specialità che prevede combattimenti senza protezioni, e il terzo posto nei Kata, categoria cinture marroni over 18.

A impreziosire ulteriormente la sua partecipazione è arrivato anche il riconoscimento come atleta con la migliore tecnica dell’intera competizione, a conferma dell’eccellente livello raggiunto dal karateka nisseno.

Un successo costruito attraverso anni di sacrifici, allenamenti e partecipazioni a competizioni nazionali e internazionali. Un percorso sportivo nel quale Piazza ha saputo trasformare anche le sconfitte in occasioni di crescita, facendo della perseveranza e dell’umiltà due punti di forza.

Non a caso, già all’indomani del rientro da Roma, l’atleta è tornato ad allenarsi nel dojo della Fight Club, concentrato sui prossimi importanti obiettivi.

Il calendario della stagione 2026-2027 si annuncia particolarmente impegnativo. A gennaio il maestro Shihan Giovanni Mirasole ospiterà nel dojo della Fight Club uno stage esclusivo riservato ai migliori agonisti italiani. Seguiranno gli appuntamenti internazionali di Karate Kyokushinkai, a febbraio a Bologna e a marzo in Spagna, oltre ai Campionati Europei di Budapest.

Ma il traguardo più ambizioso resta quello di ottobre 2027, con i Campionati Mondiali di Tokyo, in Giappone, un sogno che Francesco Piazza punta a trasformare in realtà, continuando a lavorare con la stessa determinazione che lo ha portato sul gradino più alto del podio a Roma.