(Adnkronos) – Manca poco all'atteso bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping. Un abbraccio tra il tycoon e il leader cinese all'arrivo del presidente degli Stati Uniti in Cina, accolto in modo del tutto inedito, ha posto le basi per lo straordinario round di diplomazia nel Dragone. Al bilaterale seguirà infatti il trilaterale con Vladimir Putin a margine del vertice Apec. Secondo quanto anticipato da un funzionario Usa citato dal New York Times, Trump incontrerà Putin anche al di fuori del trilaterale con Xi. L'incontro è previsto dopo la sessione plenaria del vertice, ha poi aggiunto il Consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, e parteciperanno "alcune persone" sia da parte della Russia che degli Stati Uniti. In vista del bilaterale previsto al resort Kylin Villa di Shenzhen, Xi ha già detto a Trump di auspicare i colloqui contribuiscano a promuovere "relazioni costruttive, strategiche e stabili" tra Cina e Stati Uniti sulla base di "rispetto, equità e reciprocità". Il leader cinese, hanno riferito i media ufficiali del gigante asiatico, ha detto di voler parlare con il tycoon delle "principali questioni che riguardano le relazioni Cina-Usa, della cooperazione Asia-Pacifico" e degli sviluppi sul "panorama globale". Il faccia a faccia arriva dopo l'esito del voto di Midterm negli Stati Uniti, nel mezzo dello scandalo Nvidia. All''ombra' di Jensen Huang, sul tavolo c'è la tregua commerciale dopo i mesi della guerra di dazi e controdazi. Ma l'Amministrazione Trump ha appena intensificato il lavoro per impedire al gigante asiatico l'accesso a semiconduttori avanzati e proprio lunedì ha annunciato nuove norme che rafforzano i controlli sugli operatori di data center a Singapore, Malesia, Thailandia, Indonesia e Brasile. E ci sono anche la guerra in Ucraina e il conflitto con l'Iran, soprattutto in vista del trilaterale con Putin. Infine l'incognita Kim Jong Un. Non è escluso che il leader nordcoreano compaia all'ultimo minuto. "Attendo con interesse uno scambio approfondito di opinioni sulle principali questioni relative alle relazioni tra Cina e Stati Uniti, alla cooperazione nell'Asia-Pacifico e al panorama globale, con l'obiettivo di promuovere rapporti costruttivi e strategicamente stabili tra i nostri due Paesi, fondato sui principi del rispetto reciproco, dell'equità e della reciprocità", ha affermato intanto Xi alla vigilia del bilaterale con Trump e del vertice allargato al presidente russo, Vladimir Putin. Il vertice fra Trump, Xi e Putin sarà sostanziale, ha intanto anticipato il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov. "I tre leader hanno molto da discutere data la situazione turbolenta nel mondo", ha aggiunto. Russia, Cina e Stati Uniti hanno combattuto insieme il fascismo e sono stati fra i Paesi fondatori delle Nazioni Unite, esperienza che può essere utile anche oggi. "Perché non considerare la costruzione di una ulteriore cooperazione basata su questi elementi positivi?", ha sottolineato Ushakov, precisando che "come sviluppare ulteriormente le relazioni fra le principali potenze e come la cooperazione fra questi Paesi possa migliorare la situazione globale" saranno i temi del trilaterale. L'incontro tra i leader non dovrebbe durare più di 60 minuti, ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Non più di un'ora" è il tempo stabilito per lo storico vertice, secondo quanto riferito da Peskov e riportato dalle agenzie di stampa statali russe. Secondo Ushakov, invece, Putin, Xi Jinping e Trump determineranno personalmente la durata del trilaterale. Il consigliere di Putin ha aggiunto che sono già stati concordati i partecipanti alle delegazioni che saranno presenti alla riunione. Un resort per la diplomazia. Non un palazzo del potere. Riflettori puntati su Shenzhen e sul resort a cinque stelle Kylin Villa, di proprietà statale, sulle rive del lago Xili, nel distretto di Nanshan. Venne costruito nel 1997 per ospitare i leader, ricorda il South China Morning Post, e oggi ospiterà prima il bilaterale tra Trump e Xi e poi il trilaterale con Putin. Già ieri, stando al Scmp, il leader cinese ha ospitato qui il presidente russo per una colazione di lavoro dopo i colloqui del mattino. Misure di sicurezza "significativamente rafforzate", segnala la Bbc. La scelta di Pechino di optare per un sito più riservato suggerisce che l'incontro sia "più un evento a margine che un vertice separato e significativo a sé stante", osserva Minseon Ku della DePaul University, esperta di diplomazia. E, ha detto alla Bbc, "in qualità di Paese che ospita l'Apec, la Cina vorrebbe che il vertice dell'Apec fosse l'evento principale e non che fosse oscurato dal trilaterale". Di sicurezza parla invece Shaoyu Yuan, docente della New York University, sottolineando come per il resort Kylin Villa sia abbastanza facile mettere a punto un piano di sicurezza rispetto ad altre location e come sia vicino all'aeroporto. Si tratta, ha evidenziato, di un luogo "meno formale dal punto di vista diplomatico rispetto a una sede ufficiale a Pechino" e questo contribuisce a inquadrare l'atteso incontro "come un confronto a livello tecnico". "Più basso è il profilo del protocollo – ha sintetizzato – minore è il costo politico se l'incontro non produce risultati tangibili". Le principali sessioni dell'Apec, evidenzia il South China Morning Post, si tengono invece allo Shenzhen International Communication Centre.

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