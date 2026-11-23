“Le notizie di stampa e il provvedimento ufficiale della direzione generale dell’Asp di Caltanissetta, che annulla la gara e l’aggiudicazione del servizio di fornitura pasti, preoccupano e come sindacato chiediamo da subito la tutela dei livelli occupazionali”. Lo dice il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario in merito all’annullamento, disposto dal management di Asp Caltanissetta, della gara per la fornitura dei pasti in tutte le strutture provinciali dell’Azienda sanitaria. “Siamo disponibili, da subito, a un tavolo con Asp – aggiunge Alario – affinché si delinei il percorso per i lavoratori che non vanno assolutamente messi in discussione. Già in passato, siamo stati gli unici, come sindacato, a chiedere trasparenza e garanzie per questo servizio e per gli operatori che lo svolgono. Non entriamo nel merito della vicenda giudiziaria, ma siamo certi che la priorità spetti ai lavoratori che quotidianamente si occupano delle attività in tutte le strutture dell’Asp”.