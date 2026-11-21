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Brutte notizie per il Bayern Monaco. Dopo il pareggio 1-1 di ieri sera contro il Colonia, il club tedesco perde due pedine molto importanti nello scacchiere di Vincent Kompany, rientrato dopo un mese in panchina. Il primo è Harry Kane, uscito al 20' del primo tempo, per la lesione al legamento della caviglia sinistra che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi. Problema fisico, più lieve, per Michael Olise. "Harry Kane ha riportato una lesione del legamento della caviglia sinistra durante la partita casalinga contro il Colonia. La diagnosi è stata confermata dagli accertamenti effettuati dallo staff medico del club. Il trentatreenne resterà indisponibile per i prossimi mesi", spiega il Bayern Monaco. Per il 33enne attaccante, fresco di Pallone d'Oro, si prospettano almeno tre mesi di stop, come spiegato dal direttore sportivo dei bavaresi Max Eberl. Stop anche per Olise, uscito all'intervallo della sfida con il Colonia. "A Michael Olise è stata diagnosticata una contusione al piede. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a trattamenti", spiega il Bayern sul francese, uscito dallo stadio con l'ausilio delle stampelle.

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