Campofranco. Attivato numero unico di reperibilità per le emergenze veterinarie

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco informa la cittadinanza che, a partire dal mese di novembre 2026, l’ASP di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione Veterinario ha attivato un numero telefonicco unico per la pronta disponibilità della dirigenza medica veterinaria, valido per la Macro Area Nord di cui fa parte anche il Comune di Campofranco, il 336 280 220. Si tratta del servizio che garantisce l’intervento del medico veterinario dell’ASP fuori dal normale orario di ufficio, nei casi urgenti che riguardano la sanità animale e la sicurezza degli alimenti di origine animale.
Le fasce orarie coperte sono:
Tutte le notti dalle 20:00 alle 08:00
Dal Lunedì al Venerdì dalle 14:00 alle 20:00 (il lunedì e il giovedì: 14:00–15:00 e 18:00–20:00)
Sabato, domenica e festivi dalle 08:00 alle 20:00
Il servizzio può servire per:
– animali feriti o in difficoltà;
– morsicature da animali;
– carcasse di animali su strade o aree pubbliche;
– sospette malattie infettive degli animali o casi legati ad alimenti di origine animale.
Negli orari d’ufficio restano attivi i normali canali del Servizio Veterinario ASP. Per qualsiasi situazione di pericolo per le persone, contattare il 112. È possibile rivolgersi anche alla Polizia Municipale.