Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, 2.868 morti nel 2025

(Adnkronos) – La Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, che si celebra il 15 novembre 2026, ricorda quanti hanno perso la vita e richiama l’attenzione su quanto resta ancora da fare sul fronte della sicurezza. Nel 2025, rileva l'Istat, si registrano 2.868 vittime in incidenti stradali (-5,3% rispetto al 2024) e 237.822 feriti (+1,7%), per un totale di 177.207 incidenti stradali (+2,2%). Rispetto al 2019, le vittime e i feriti sono diminuiti (rispettivamente del -9,6% e -1,5%), mentre gli incidenti stradali mostrano un aumento (+2,9%). Il numero delle vittime aumenta tra conducenti e passeggeri di biciclette, biciclette elettriche, monopattini elettrici e autocarri, mentre diminuisce per tutte le altre categorie di utenti della strada. Le vittime della mobilità attiva e della micromobilità ammontano complessivamente a 253 (+21,6% rispetto al 2024): 198 tra ciclisti (+20%), 30 tra utilizzatori di biciclette elettriche (+50%) e 25 tra conducenti di monopattini elettrici (+8,7%). Per il secondo anno consecutivo cresce il numero di deceduti tra gli occupanti di autocarri, che raggiunge 166 (+13,7%). In diminuzione risultano invece le vittime tra gli occupanti di autovetture (1.125; -10,1%), i motociclisti (802; -3,4%), i ciclomotoristi (56; -8,2%) e i pedoni (419; -10,9%). Rispetto al 2024, nonostante gli incidenti aumentino sulle strade urbane (+1,8%) e sulle strade extraurbane (+4,7%) e diminuiscano sulle autostrade e i raccordi (-2,4%), è proprio sulle autostrade che il numero delle vittime mostra un lieve aumento (+0,8%), a fronte della riduzione sulle strade urbane ed extraurbane (il calo più consistente si registra sulle strade urbane, pari a -7,1%). Nel confronto con il 2019, gli incidenti risultano in aumento su tutte le tipologie di strada, soprattutto sulle strade extraurbane (+7,6%), mentre il numero complessivo delle vittime è in diminuzione del 9,6%, con la riduzione più marcata proprio sulle autostrade (-16,8%). Nel 2025, il numero di vittime per incidenti stradali diminuisce, seppur meno intensamente rispetto all’Italia, anche nel complesso della Ue27 (-2,4% rispetto al 2024), riduzione simile a quella dell’anno precedente (-2,5%); rispetto al 2019, la variazione percentuale è stata del -14,7%. In termini assoluti, le vittime nella Ue27 sono state 19.463 nel 2025, a fronte di 19.945 nel 2024 e 22.823 nel 2019. Sebbene nel nostro Paese il tasso di mortalità sia diminuito rispetto al 2024, passando da 51 a 49 vittime per milione di abitanti, l’Italia scende al 20° posto nella graduatoria europea della mortalità stradale: il tasso di mortalità stradale nella Ue27 è pari a 43 decessi per milione di abitanti. I comportamenti errati alla guida più frequenti sono la distrazione, il mancato rispetto della precedenza, la velocità troppo elevata e la manovra irregolare. Insieme, costituiscono il 43,1% delle cause di incidente. La guida troppo veloce, dopo la sosta vietata, è la violazione più sanzionata e rappresenta il 37% del totale. Aumentano le sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini (2,1% del totale), restano elevate quelle per uso improprio di dispositivi durante la guida e crescono quelle per guida sotto l’effetto di stupefacenti, mentre calano quelle per guida in stato di ebbrezza. Nei Comuni capoluogo, anche per effetto delle nuove norme, le sanzioni ai conducenti di monopattini superano di oltre tre volte i livelli del 2024. Sebbene nel 2025 il mercato italiano delle autovetture nuove registri una contrazione del 2,6% rispetto al 2024, un risultato in controtendenza rispetto all’andamento europeo (+2,4%), sulla rete autostradale le percorrenze medie annue dei veicoli sono aumentate dell’1,9% (+1,6% per i veicoli pesanti e +2% per i veicoli leggeri) e le percorrenze totali hanno superato gli 86 miliardi di veicoli per km. Nel 2025 si sono verificati in Italia 177.207 incidenti stradali con lesioni a persone; le vittime sono state 2.868 e i feriti 237.822 (Prospetto 1). Rispetto all’anno precedente, i morti sulle strade diminuiscono del 5,3%, mentre il numero di incidenti e quello dei feriti registrano un aumento (rispettivamente +2,2% e +1,7%); il tasso di mortalità stradale passa da 51,4 a 48,7 morti ogni milione di abitanti. Rispetto al 2019, anno di benchmark per il decennio 2021-2030 della sicurezza stradale, le vittime della strada, che ammontavano a 53,1 ogni milione di abitanti, diminuiscono del 9,6%. Il costo sociale degli incidenti stradali con lesioni a persone – calcolato con parametri aggiornati da Istat e ACI nel 2023, – ammonta a poco più di 18 miliardi di euro nel 2025 (quasi l’1% del Pil nazionale). Se si aggiungono anche i costi legati ai sinistri con soli danni alle cose (circa 4,4 miliardi di euro stimati da ANIA), si arriva a circa 22,6 miliardi di euro.

Boenzi (Unasca), 'formazione ed educazione sicurezza strumenti fondamentali per salvare vite'

"La Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada deve essere non soltanto un momento di ricordo e di vicinanza alle famiglie colpite, ma soprattutto un’occasione per rafforzare il nostro impegno nella prevenzione degli incidenti stradali. La formazione e l’educazione alla sicurezza rappresentano strumenti fondamentali per salvare vite. In questo contesto, l’autoscuola svolge un ruolo strategico: non è soltanto il luogo in cui si impara a guidare e si consegue una patente, ma un vero e proprio presidio permanente di educazione e sicurezza stradale sul territorio". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Alfredo Boenzi, segretario nazionale Unasca, Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica. "Attraverso la professionalità degli insegnanti e degli istruttori – spiega – le autoscuole contribuiscono ogni giorno a formare conducenti consapevoli, responsabili e rispettosi delle regole, promuovendo una cultura della mobilità sicura che deve accompagnare le persone lungo tutto il loro percorso di vita. Come Unasca, crediamo che investire nella formazione significhi investire nella vita. Perché il nostro obiettivo non deve essere semplicemente insegnare a guidare, ma contribuire a evitare che sulle nostre strade si continuino a perdere vite umane". "Per questo – avverte – Unasca propone l’introduzione di un percorso permanente di formazione continua per tutti i possessori di patente, che accompagni il conducente durante l’intero arco della sua esperienza alla guida. Un modello che consenta di aggiornare periodicamente conoscenze, competenze e comportamenti, affrontando anche i nuovi rischi della circolazione e l’evoluzione della mobilità. Le autoscuole, grazie alla loro presenza capillare sul territorio e alle competenze dei propri professionisti, possono rappresentare il punto di riferimento naturale per realizzare questo progetto. La patente non deve essere il punto di arrivo della formazione, ma l’inizio di un percorso di responsabilità che dura tutta la vita. Ricordare le vittime significa impegnarsi ogni giorno affinché non ce ne siano altre".

Il giuslavorista, 'prevenire morti sulla strada significa prevenire parte consistente morti sul lavoro'

Prevenire i morti sulla strada equivale a prevenire una parte consistente dei morti sul lavoro. A sostenerlo il giuslavorista e presidente di NexumStp Paolo Stern, che con Adnkronos/Labitalia fa il punto sul fenomeno ricordando che oltre quattro denunce mortali su dieci riguardano eventi avvenuti durante gli spostamenti casa-lavoro o nell’utilizzo di mezzi di trasporto per ragioni professionali. Un dato particolarmente significativo se si considera che in Italia si contano circa 39,6 milioni di patentati e 24,1 milioni di occupati (Inail, Relazione annuale 2025 e tabelle statistiche; Istat-ACI; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Domenica 15 novembre si celebra la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada e l'Italia la stessa data ospita la Giornata nazionale istituita dalla legge 29 dicembre 2017, n. 227. Nel 2025 l’Inail ha ricevuto 1.198 denunce di infortunio mortale. Le denunce mortali con il coinvolgimento di un mezzo di trasporto sono 443: 208 durante l’attività lavorativa e 235 negli spostamenti casa-lavoro. Valgono il 37% di tutte le denunce mortali dell’anno. Tradotto in tempo: ogni 17 ore circa un lavoratore muore lontano dai cancelli della propria azienda". "I decessi di lavoratori avvenuti 'fuori dall’azienda', in itinere senza mezzo di trasporto – rileva – rappresentano circa il 42,5% del totale. Rispetto all’anno precedente, le denunce mortali in itinere risultano stabili e, confrontandole con le altre motivazioni, crescono in misura maggiore (+6,1% contro +4,8% nei primi nove mesi del 2026). "Il 15 novembre – spiega Paolo Stern – ricordiamo chi non è tornato a casa. Il modo più serio di onorare questa memoria è affrontare come un unico problema due emergenze che le statistiche tengono separate: prevenire le morti sulla strada significa prevenire una parte consistente delle morti sul lavoro". Per i lavoratori il rischio stradale si somma a quello di ogni altro cittadino. Agli spostamenti personali si aggiungono quelli per raggiungere il luogo di lavoro. Per numerose professioni sono da considerare anche i chilometri necessari a svolgere l’attività: autotrasporto, logistica, consegne, assistenza tecnica, vendita, servizi alla persona. L’esposizione cresce con i turni prolungati, la stanchezza, i tempi di percorrenza e le pressioni organizzative. Prosegue Stern: “In questi anni abbiamo costruito protocolli, formazione e controlli per il cantiere, il reparto e il magazzino. Ma il tragitto in auto è rimasto una zona d’ombra. La strada è il luogo di lavoro più esteso d’Italia e il meno presidiato. Per milioni di persone la giornata di lavoro comincia con il primo chilometro. Servono tre scelte concrete la prima riguarda l’organizzazione: turni, orari e carichi di lavoro vanno progettati anche in funzione degli spostamenti. La seconda riguarda le strade. Manutenzione, controlli e rispetto dei limiti di velocità sono politiche di sicurezza sul lavoro a tutti gli effetti. La terza riguarda la mobilità. Il Piano degli spostamenti casa-lavoro va trattato come uno strumento di prevenzione e non come un adempimento burocratico. Nelle attività che lo consentono il lavoro agile riduce l’esposizione al rischio con effetto immediato: il tragitto più sicuro è quello non percorso".

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