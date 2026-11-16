(Adnkronos) – "Avere poco tempo per cucinare, fare la spesa online e pranzare spesso fuori casa non significa dover rinunciare alla dieta mediterranea. Seguire questo modello alimentare anche quando i ritmi quotidiani sono intensi è possibile, a patto di organizzare le scelte con semplicità e varietà, senza rinunciare agli alimenti pratici da preparare". Mangiare bene è possibile anche quando si va di fretta, è il messaggio dell'Istituto superiore di sanità nella prima Giornata internazionale della dieta mediterranea che si celebra oggi, 16 novembre. "Un'occasione per ricordare come portare concretamente questo modello alimentare nella vita di tutti i giorni", sottolinea l'Iss che stila 5 consigli per seguire un'alimentazione sana anche quando il tempo a disposizione è poco. Il primo è "preparare una lista di base anche per la spesa online. Prima di fare la spesa, controlla frigorifero e dispensa e pianifica alcuni pasti della settimana. Nel carrello non dovrebbero mancare verdura, frutta, pane e altri cereali, preferibilmente integrali, legumi e olio d'oliva. È importante anche alternare le altre fonti proteiche, come carne, pesce, uova e formaggi", raccomandano gli esperti dell'Istituto. "Una lista di base salvata può aiutare – suggerisce Laura Rossi, direttrice del reparto Alimentazione, Nutrizione e Salute dell'Iss – ma è importante aggiornarla per variare gli acquisti e comprare quantità che si utilizzeranno davvero, così da limitare gli sprechi". Secondo consiglio: "Scegliere alimenti che fanno risparmiare tempo. Legumi già cotti, in barattolo al naturale, zuppe pronte e hamburger vegetali, ma anche verdure surgelate al naturale, insalate e altre verdure in busta possono semplificare la preparazione dei pasti e favorire il consumo di vegetali. È importante però confrontare le etichette, prestando particolare attenzione al contenuto di sale e alla presenza di condimenti aggiunti, e rispettare le indicazioni di conservazione e utilizzo". Precisa Rossi: "Il fatto che un alimento sia confezionato non significa che abbia una cattiva qualità nutrizionale". Il terzo trucco è "comporre pasti semplici e variare gli ingredienti. Pane integrale con hummus e pomodori, cous cous con ceci e verdure, pasta con lenticchie: sono alcune delle combinazioni possibili, facilmente adattabili agli ingredienti disponibili in casa. L'idea è costruire pasti completi combinando cereali, verdure e una fonte proteica, variando le scelte nel corso della settimana. Per condire è preferibile utilizzare olio d'oliva, mentre l'acqua, anche del rubinetto, dovrebbe essere la bevanda abituale". Quarto consiglio: "Cucinare una volta e organizzare più pasti. Quando possibile, preparare qualche porzione in più di una zuppa di legumi o di verdure cotte permette di risparmiare tempo nei giorni successivi. Gli alimenti vanno conservati correttamente e, se non saranno consumati a breve, possono essere congelati in porzioni, ricordando di indicare la data. Gli ingredienti già pronti possono poi essere combinati per realizzare ricette svuotafrigo, riducendo il tempo da dedicare alla cucina e limitando gli sprechi alimentari". Infine, quinta raccomandazione: "Mantieni la varietà anche quando mangi fuori casa. Anche in mensa, al bar o ordinando a domicilio è possibile fare scelte in linea con la dieta mediterranea. Basta cercare di includere le verdure, alternare le fonti proteiche e scegliere i legumi quando sono disponibili". Per Rossi "è utile guardare all'insieme della settimana. Una giornata disorganizzata può capitare", ma "si possono riprendere le proprie abitudini dal pasto successivo, senza rinunciare a un'alimentazione equilibrata per compensare eventuali squilibri".

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