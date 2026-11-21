ROMA (ITALPRESS) – L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si è ucciso. Si sarebbe recato da solo nella sua casa di campagna in Toscana e si è sparato. La famiglia si è allarmata perché non rispondeva al telefono e ha avvisato la polizia.

L’ex capo della Polizia era indagato per depistaggio a Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. La settimana scorsa i pm nisseni avevano disposto perquisizioni in locali nella disponibilità di De Gennaro. E giovedì scorso i magistrati gli avevano notificato un avviso di garanzia.

LE REAZIONI

Il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani e le donne e gli uomini della Polizia di Stato esprimono “grande dolore per la tragica scomparsa del Prefetto Giovanni De Gennaro e sentimenti di profondo cordoglio ai suoi familiari”.

“Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore”. E’ quanto dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene”. Così su X il leader della Lega, Matteo Salvini.

“La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell’Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi. Alla moglie Carla, ai suoi figli, al fratello Andrea oggi viene dedicato l’abbraccio di tutte le donne e gli uomini del ministero dell’Interno che ne hanno conosciuto serietà, competenza e dedizione”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“L’Italia perde un uomo che ha servito le istituzioni, schiacciato come altri prima di lui nella storia dell’antimafia dal macigno insostenibile di un sospetto che prima ancora di approdare alla verità lo aveva visto ‘condannato’ da più parti. Gianni De Gennaro ha chiuso anche questo caso”. Lo dichiara Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.

“Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

“Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).