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Andrea Kimi Antonelli segna il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, ma la pole position se la prende Max Verstappen. Il pilota della Mercedes ha chiuso in 1:33.893 il giro più veloce delle qualifiche andate in scena di oggi, sabato 21 novembre, ma la penalità di cinque posizioni per il cambio di motore lo costringerà a partire dalla sesta posizione. Ne approfitta quindi l'olandese della Red Bull, che chiude in 1:34.151 e partirà dalla pole inseguito dall'altra Mercedes di George Russell e dalla McLaren di Lando Norris. Quarto Isack Hadjar con la seconda Red Bull, mentre la Racing Bulls Arvid Lindblad sorprende con il quinto tempo. Dopo Antonelli ecco Liam Lawson, sempre su Racing Bulls, seguito dalle Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto. A chiudere la top ten c'è la Ferrari di Charles Leclerc (grazie alle dieci posizioni di penalità comminate a Oscar Piastri), con Lewis Hamilton che si piazza undicesimo in griglia. Entrambe le Rosse sono state protagoniste di una sessione di qualifiche estremamente complicata e conclusa con l'eliminazione in Q2. La griglia di partenza del Gran Premio di Las Vegas: 1. Max Verstappen (Red Bull) 1:34.151 2. George Russell (Mercedes) 1:34.224 3. Lando Norris (McLaren), 1:34.244 4. Isack Hadjar (Red Bull), 1:34.592 5. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1:34.668 6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:33.893 7. Liam Lawson (Racing Bulls) 1:35.090 8. Pierre Gasly (Alpine) 1:35.105 9. Franco Colapinto (Alpine) 1:35.314 10. Charles Leclerc (Ferrari) 1:35.197 11. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:35.253 12. Nico Hulkenberg (Audi) 1:35.460 13. Gabriel Bortoleto (Audi) 1:35.993 14. Alexander Albon (Williams) 1:36.125 15. Rafael Camara (Haas) 1:36.220 16. Sergio Perez (Cadillac) 1:37.383 17. Oscar Piastri (McLaren) 1:34.899 18. Fernando Alonso (Aston Martin) 1:37.400 19. Valtteri Bottas (Cadillac) 1:37.601 20. Carlos Sainz (Williams) 1:35.641 21. Lance Stroll (Aston Martin) 1:37.550 22. Oliver Bearman (Haas) 1:48.005

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