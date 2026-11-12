Enrico Mentana e il post sul Tg5: “Congedo definitivo, perché la storia va solo in avanti”

(Adnkronos) – Enrico Mentana chiude definitivamente le porte a Mediaset, eliminando qualsiasi dubbio su un suo possibile ritorno dopo l'addio al TgLa7, da lui stesso annunciato per fine dicembre. Lo ha fatto con un post pubblicato sui propri canali social. "Era come oggi l'11/11, unico giorno a cifra unica del calendario, quando salutai per l'ultima volta gli spettatori del tg5. Un congedo

definitivo, perché la storia va solo in avanti", ha scritto in un messaggio pubblicato nella tarda serata di ieri sulle proprie pagine Instagram e Facebook. Il chiarimento arriva dopo che nelle ore precedenti Pier Silvio

Berlusconi, group CEO e chairman di Mfe, rispondendo a una domanda sul futuro del giornalista durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese, aveva detto: "A Enrico Mentana dico che le porte di Mediaset sono sempre aperte. Qui Mentana è il benvenuto". Da settimane si parla del futuro del giornalista che lo scorso 24 ottobre aveva comunicato la decisione di lasciare la direzione del Tg La7, che guida dal 2010, durante la cerimonia del premio Marchiaro a Alessandria. "Voglio darvi una notizia: lascio il Tg La7 il 23 dicembre". L'addio arriverà con qualche giorno di anticipo rispetto alla fine dell'anno e alla scadenza del contratto. "Voglio passare il Natale in famiglia", aveva ironizzato Mentana, senza però rispondere direttamente alle domande su un possibile ritorno a Mediaset.

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