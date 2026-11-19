(Adnkronos) – Le rilevazioni dell'istituto Fraunhofer stimano la presenza di circa 26,3 milioni di smartphone inutilizzati custoditi nelle abitazioni italiane, dispositivi che racchiudono materie prime recuperabili e un elevato potenziale di riutilizzo. Questa criticità nazionale riflette una sfida ambientale ben più ampia a livello internazionale, come evidenziato dal Global E-Waste Monitor 2024 delle Nazioni Unite secondo cui nel mondo sono state generate 62 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici in un solo anno, un volume che cresce a un ritmo cinque volte superiore rispetto alla capacità globale di riciclaggio e di cui appena il 22,3% viene raccolto e trattato correttamente. Per favorire il rientro di questi apparecchi nel ciclo produttivo e contrastare la dispersione dei materiali, il marketplace europeo refurbed ha esteso anche in Italia il proprio programma di permuta, affiancando agli smartphone quattro nuove categorie tecnologiche costituite da tablet, console da gioco, laptop e MacBook, oltre agli smartwatch, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente il perimetro di ritiro oltre l'elettronica di consumo. La procedura prevede una prima valutazione digitale basata sul modello specifico e sulle condizioni estetiche e funzionali del dispositivo; una volta spedito e sottoposto a verifica tecnica, l'apparecchio viene acquisito dal partner Recommerce Group, che provvede al controllo hardware, alla pulizia approfondita e al ricondizionamento professionale prima di reimmetterlo sul marketplace a disposizione di un nuovo utilizzatore. Illustrando la sinergia industriale alla base dell'iniziativa, Clément Jomaa, Head of Business Development di Recommerce Group, ha affermato: “Il lancio di questa nuova piattaforma di trade-in per refurbed è una vera partnership basata su una visione condivisa. Unendo la nostra esperienza, ci stiamo espandendo in nuovi mercati e categorie di prodotti, accelerando l'economia circolare e rendendo i dispositivi ricondizionati più accessibili”. L'integrazione tra acquisto e ritiro su cinque tipologie di dispositivi permette così di completare il ciclo di vita dei prodotti all'interno di un'unica infrastruttura digitale, inserendosi in un percorso che dalla fondazione della piattaforma ha consentito di evitare l'emissione di circa 474.000 tonnellate di CO2 equivalente e di risparmiare 1.555 tonnellate di rifiuti elettronici.

Il co-fondatore di refurbed Kilian Kaminski ha commentato l'estensione del servizio e il ruolo attivo dei cittadini nella gestione responsabile della tecnologia dismessa:

“Scalare la circolarità in tutta Europa è un passo concreto verso un'economia più solida e sostenibile. Il trade-in offre alle persone un modo comodo per vendere ciò che non usano più, destinare del denaro extra al prossimo acquisto proprio prima della stagione dello shopping e compiere un passo concreto per mantenere l'elettronica usata in una circolazione responsabile, invece di rischiare che finisca in discariche di rifiuti elettronici non gestite come quelle documentate in Ghana”.

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