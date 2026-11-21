(Adnkronos) – 'Ciao Maschio' torna oggi, sabato 21 novembre, alle 17 con un nuovo appuntamento, condotto da Nunzia De Girolamo, che indagherà i limiti e l'età delle passioni e del tradimento. Ospite della trasmissione Al Bano, che regalerà al pubblico due grandi canzoni, 'Amanda è libera' e 'Nel perdono'. Tornerà poi una nuova donna del mistero, la cui identità verrà svelata nel corso del programma. In studio anche gli 'amici' di 'Ciao Maschio', Sergio Assisi, Francesco Arienzo e Edoardo Tavassi. Con loro anche Pino Strabioli. La parte musicale come sempre sarà affidata alle Swingeresse con Antonio Mezzancella, che omaggeranno, tra gli altri, Mina e Celentano e il grande Bruno Mars.

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