CALTANISSETTA – Una nuova opportunità sportiva e sociale dedicata alle più piccole arriva a Caltanissetta. L’ASD CL Miners lancia il progetto di minibasket femminile Lady Miners, rivolto alle bambine dai 5 ai 12 anni, con un’importante novità: la partecipazione sarà gratuita per l’intera stagione sportiva 2026/2027.

L’iniziativa prenderà il via lunedì 23 novembre e nasce con l’obiettivo di avvicinare le giovanissime alla pallacanestro, promuovendo aggregazione, amicizia e spirito di squadra. Un percorso che affianca l’attività della formazione femminile Lady Miners, già presente nel panorama cestistico nisseno.

Gli allenamenti, affidati a tecnici federali della Federazione Italiana Pallacanestro, si svolgeranno due volte alla settimana: il lunedì alle 16.30 presso il Liceo Scientifico e il giovedì alle 17 all’Istituto Cordova.

La società ha scelto di non prevedere quote mensili, richiedendo esclusivamente un contributo una tantum di 10 euro per la copertura assicurativa.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il presidente dell’ASD CL Miners, Giovanni Russo, che evidenzia come il progetto vada ben oltre l’aspetto strettamente sportivo.

«Il minibasket femminile per noi è prima di tutto un progetto sociale. Siamo padri di famiglia prima che dirigenti e sappiamo cosa significa cercare per i propri figli un ambiente sano dove crescere, fare amicizia e imparare a stare insieme. Vogliamo che nessuna bambina debba rinunciare a questa opportunità per ragioni economiche».

Un impegno che conferma la volontà della società nissena di investire sui giovani e sul territorio, utilizzando lo sport come strumento educativo e di inclusione.

Russo ha inoltre rivolto un ringraziamento agli sponsor, in particolare Vivereco e Sikane Costruzioni, e alle aziende che sostengono le attività della società, rendendo possibile anche la gratuità del nuovo progetto.

Le iscrizioni sono già aperte attraverso il sito ufficiale dell’ASD CL Miners. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Francesca D’Angelo al 320 3060454, coach Peppe Messina al 377 3149597 oppure Angelo Capizzi al 347 7371160.

Un’iniziativa che arricchisce l’offerta sportiva cittadina e punta a costruire, partendo dalle più piccole, il futuro della pallacanestro femminile a Caltanissetta.