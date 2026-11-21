Si è svolto nel più stretto riserbo, lontano dai riflettori, un passaggio improvviso e delicato nella vita del Maestro Francesco Guadagnuolo, pittore, scultore e principale esponente del Transrealismo italiano. Nel pomeriggio di sabato 14 novembre, infatti, l’artista originario di Caltanissetta è stato sottoposto ad un complesso intervento chirurgico presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

Una notizia che ha colto di sorpresa il mondo della cultura, i collezionisti e la sua città natale, dove nulla lasciava presagire che il Maestro stesse affrontando una prova clinica così impegnativa. Ore sospese, vissute in silenzio accanto ai suoi collaboratori più stretti, che si sono fortunatamente concluse con il pieno successo dell’operazione grazie all’altissima specializzazione dell’équipe chirurgica del nosocomio romano.

Oggi il Maestro Guadagnuolo – celebre a livello internazionale per le sue opere dedicate ai grandi temi civili e spirituali e per i ritratti dei Pontefici – in costante miglioramento è già tornato alla propria attività creativa.

«Ci sono momenti in cui la vita si ferma improvvisamente e ti mette davanti alla tua fragilità – dichiara il Maestro Guadagnuolo rassicurando amici, estimatori e concittadini -. Desidero ringraziare dal profondo del cuore l’intera équipe chirurgica, i medici, gli infermieri, gli OSS, tutti gli operatori sanitari e gli ausiliari del reparto: la loro altissima professionalità, unita ad una straordinaria umanità, mi ha accompagnato passo dopo passo facendomi sentire protetto anche nelle ore più delicate».

Proprio da quel silenzio improvviso, tra le luci della sala operatoria e la quiete notturna delle corsie, è scaturita una nuova folgorazione creativa: a partire dai giorni del ricovero e della convalescenza, Guadagnuolo ha infatti realizzato l’opera grafico-pittorica “Anatomia della luce. La malattia trasfigurata” (tecnica mista acrilico e collage), accompagnata dal saggio filosofico “La malattia che rivela. Scienza, fragilità e umanità della cura”.

Nell’opera le lampade scialitiche e i tracciati dei monitor si dissolvono in una trama materica attraversata da una fenditura rosso cremisi, da cui si spalanca un cielo cosmico percorso da un’onda luminosa e sonora: la ferita diventa così una finestra aperta sull’infinito. In quella superficie incisa il Maestro ripercorre e trasfigura visivamente i vari passaggi vissuti all’interno del Policlinico Gemelli: le vicissitudini cliniche, l’attesa silenziosa nei corridoi, le veglie notturne in corsia, il ritmo costante delle flebo e delle apparecchiature, fino allo sguardo rivolto ai volti concentrati dei medici e al mondo umano che gli ruotava intorno, trasformando l’osservazione della realtà ospedaliera in una profonda visione interiore.