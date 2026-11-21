(Adnkronos) – "Disegnare una Vespa e produrre il Brunello hanno molto in comune: entrambe le attività richiedono rispetto per la tradizione, una cura maniacale per i dettagli e la capacità di emozionare le persone, oggi come allora”. Con queste parole Marco Lambri, responsabile del Centro Stile del Gruppo Piaggio, ha commentato lo svelamento della piastrella celebrativa della vendemmia 2026, avvenuto oggi nell’ambito della 35/a edizione di Benvenuto Brunello, l’anteprima delle nuove annate del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, in corso nel borgo toscano fino a lunedì 23 novembre. Un omaggio che assume un significato particolare nell’anno dell’80/o anniversario di Vespa, icona del design e dello stile italiano nel mondo. La piastrella celebrativa è stata quindi apposta, come da tradizione, su un lato del palazzo comunale di Montalcino. Alla cerimonia sono intervenuti, con Lambri, l'assessore regionale all'Economia, all'agricoltura e al turismo della Toscana, Leonardo Marras, il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli, e Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino. “Al centro dell’opera, collocata sulle mura dello storico Palazzo Comunale del borgo – ha spiegato Marco Lambri – emerge l’inconfondibile profilo laterale dello scooter più famoso e amato al mondo. La sua linea sinuosa viene reinterpretata attraverso un’esplosione cromatica che trasforma la classica scocca in una vera e propria tavolozza d’artista. Nella mattonella, la lamiera lascia idealmente spazio alla materia viva della terra toscana. Le sfumature cromatiche che si ritrovano in un calice di Brunello – dai toni profondi dell’uva ai riflessi della vite, fino ai colori della terra e del cielo – si fondono per dare nuova veste alle forme iconiche di Vespa. Il risultato – conclude Lambri – è una sintesi perfetta tra due mondi accomunati dagli stessi valori: proprio come un grande vino nasce dall’equilibrio tra natura, territorio e saper fare artigianale, così il design di Vespa esprime da sempre l’armonia ideale tra forma, funzione e bellezza”.

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