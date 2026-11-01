Basket Maschile. Sconfitta casalinga 62-74 per l’Invicta 93Cento contro la Peppino Cocuzza; ai nisseni non sono bastati i 25 punti di Richiusa

Sconfitta casalinga per l’Invicta 93Cento che al Pala Cannizzaro è stata battuta 62-74 dalla Peppino Cocuzza. Una partita che ha visto i padroni di casa di coach Falletta giocare una gara generosa che, tuttavia, non è stata premiata dalla vittoria finale. Nel dopo gara la dirigenza dell’Invicta ha parlato di “una sconfitta da cui ripartire, con la consapevolezza che il lavoro e la voglia di migliorare non devono mai mancare”.

Per quanto riguarda il match, da segnalare i 25 punti di Richiusa, ma anche i 12 a testa di Vultaggio e dello stesso Mulè, mentre Raia ne ha fatti 7, Lombardo e La Malfa 3. In una serata purtroppo segnata dalla sconfitta, anche una bella notizia: esordio in prima squadra per Gabriele Maniscalco, giovane classe U17 cresciuto nel vivaio Invicta. Un altro ragazzo del settore giovanile della società di basket nisseno che si affaccia al basket dei grandi.