Atp Finals, a Torino il lancio di Athleticon Mag numero 1 con Larissa Iapichino

(Adnkronos) – Torino accoglie i migliori otto tennisti del mondo per le Atp Finals e, come ogni novembre, diventa per una settimana la città dove lo sport che conta si dà appuntamento. Alla vigilia del Torneo dei Maestri, in programma all'Inalpi Arena da oggi, domenica 15 novembre, al 22 novembre, è salita sul palco una numero uno di un'altra disciplina: Larissa Iapichino. Nel giorno di apertura della cupola di Casa Tennis in Piazza Castello, la campionessa azzurra di salto in lungo è stata protagonista del talk "Saltare da numero uno", moderato dal giornalista Alberto Dolfin, all'interno della rassegna "Il Set Perfetto". Nel corso dell'incontro è stato presentato ufficialmente il numero 1 di Athleticon Mag, la rivista a fumetti di Web Athletics dedicata ai valori dello sport, di cui Larissa è una delle protagoniste. Larissa arriva a Torino al termine della stagione più importante della sua carriera. Il 4 luglio a Eugene ha saltato 7,12 metri, nuovo record italiano. Il 16 agosto a Birmingham è diventata campionessa europea, la prima italiana nella storia della specialità. L'11 settembre a Budapest ha vinto la prima edizione del World Athletics Ultimate Championship. Dal 14 ottobre è la numero uno del ranking mondiale del salto in lungo. Nel talk, Larissa ha raccontato il valore di un percorso che non si può accelerare, il rispetto per le avversarie anche quando la vittoria arriva per un solo centimetro e il messaggio che vuole lasciare ai più giovani. È da qui che nasce il racconto a fumetti di Athleticon Mag. "Sono davvero felice di scoprire per la prima volta la città di Torino in un'occasione così speciale, nei giorni delle Atp Finals, e di farlo con il lancio di Athleticon Mag, un progetto educativo che mi sta molto a cuore – ha spiegato Larissa -. Ho respirato lo sport fin dalla nascita, credo sia parte del mio Dna e con esso i suoi valori. Passione, rispetto e voglia di esser sempre una propria miglior versione. Vedere la mia storia raccontata a fumetti, caratterizzata da qualche montagna russa, dalle attese e dai propri tempi, è un'emozione. Spero che arrivi ai bambini un messaggio semplice per il futuro sportivo e non. Nella vita bisogna coltivare le proprie passioni, essere perseveranti e rispettare sempre l'avversario". Alberto Dolfin, direttore responsabile di Athleticon Mag e moderatore del talk, ha aggiunto: "Sono davvero onorato di avere la responsabilità di coordinare questo progetto editoriale educativo e ringrazio Sveva Gerevini e Matteo Penna per avermi reso partecipe di questa splendida avventura. Siamo soltanto all'inizio, ma già diverse firme di spessore del giornalismo sportivo mi stanno accompagnando in questo bellissimo viaggio. Vogliamo raccontare ai più piccoli e alle loro famiglie che dietro ogni campione ci sono impegno, pazienza e rispetto. E non potevamo immaginare un inizio migliore che con Larissa, qui a Torino". Il numero 1 di Athleticon Mag dedica a Larissa Iapichino uno speciale con il racconto della sua carriera, un fumetto inedito di Andrea Tridico e un'intervista di Andrea Schiavon. Nelle pagine del magazine ci sono anche Leonardo Fabbri, Roberta Bruni e Daisy Osakue, con storie a fumetti scelte insieme agli atleti. Athleticon Mag è una testata giornalistica registrata a cadenza trimestrale, diretta da Alberto Dolfin. Racconta l'atletica azzurra con il linguaggio del fumetto e si rivolge ai bambini della scuola primaria, ai loro genitori e agli insegnanti. Il numero 0 era stato presentato al meeting di Savona con Marcell Jacobs, Antonella Palmisano e Sveva Gerevini. Athleticon è il progetto culturale ed educativo ideato da Web Athletics, società torinese guidata da Matteo Penna, che unisce atleti olimpici italiani, scuole e famiglie attraverso il racconto illustrato. Il fumetto Athleticon, nato nel 2024 da un'idea di Sveva Gerevini e con il patrocinio di Coni e Fidal, è stato seguito dai progetti di educazione alimentare e dall'evento Athleticon che da tre anni porta i bambini ad allenarsi con gli atleti olimpici alla Sisport di Torino.

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