A Bagheria, al Trofeo Città del Mare, brillano i cugini della Corri Serradifalco Fabrizio Aronica e Calogero Genco

Cugini grandi protagonisti a Bagheria al Trofeo del Mare. Si tratta di Fabrizio Aronica e Calogero Genco, entrambi tesserati nelle fila della Corri Serradifalco. La gara in terra palermitana ha esaltato la forza, il talento e la resilienza dei due cugini serradifalchesi in una gara che ha contato alla partenza più di 500 atleti.

La 13ª edizione del Trofeo del Mare, valida come prova del Grand Prix regionale delle 10 km, è stata un autentico spettacolo nonostante la pioggia abbia preceduto la partenza. Fabrizio Aronica e Calogero Genco hanno corso ad altissimi livelli, sul veloce tracciato di 2,5 km da ripetersi quattro volte. Basti dire che Fabrizio Aronica ha corso in 36 minuti e 30 secondi, 13 secondi in meno del suo precedente personal best. Invece Calogero Genco ha corso in 39 minuti e 7 secondi che ha anche lui migliorato di un minuto e 20 secondi il suo precedente record personale.

Un doppio risultato importante per i due cugini volanti che, per la cronaca, si sono piazzati al 6º posto nelle rispettive categorie in una gara parecchio intensa e partecipata che ne ha esaltato al massimo la loro vena agonistica. (Foto Sicilia Running)