Youssef Siher, gip non convalida fermo: sarà rimesso in libertà

(Adnkronos) – La gip del tribunale di Milano, Tiziana Landoni, non ha convalidato il fermo di Youssef Siher, l'amministratore della chat Telegram e della pagina Instagram 'Movimento 17 ottobre', e verrà scarcerato. Lo fa sapere la difesa del ricercatore trentenne, fermato dalla polizia per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. La Procura aveva chiesto al gip di convalidare la misura del carcere, ritenendo sussistente sia il pericolo di reiterazione del reato sia il rischio di fuga.

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