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Wta Ningbo, Jasmine Paolini ko agli ottavi con 18enne Jovic

AdnKronos

Wta Ningbo, Jasmine Paolini ko agli ottavi con 18enne Jovic

Gio, 22/10/2026 - 11:11

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(Adnkronos) – Ancora un ko per l'azzurra Jasmine Paolini che è stata eliminata negli ottavi di finale del Wta 500 di Ningbo, in Cina. La 30enne toscana è stata battuta dalla 18enne statunitense Iva Jovic, numero 12 del ranking Wta, con un doppio 6-3, in un'ora e 22 minuti. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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