Wta Ningbo, Jasmine Paolini ko agli ottavi con 18enne Jovic

(Adnkronos) – Ancora un ko per l'azzurra Jasmine Paolini che è stata eliminata negli ottavi di finale del Wta 500 di Ningbo, in Cina. La 30enne toscana è stata battuta dalla 18enne statunitense Iva Jovic, numero 12 del ranking Wta, con un doppio 6-3, in un'ora e 22 minuti.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)