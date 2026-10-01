Volkswagen ID. Tiguan, debutto a ottobre: sostituirà ID.4 e ID.5

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Volkswagen continua a trasferire i nomi più conosciuti della propria gamma nel mondo elettrico. Dopo ID. Polo e ID. Cross, sarà la volta della Volkswagen ID. Tiguan, nuovo SUV a batteria che verrà svelato in anteprima mondiale all'inizio di ottobre e arriverà sui mercati europei nei primi mesi del 2027. La scelta rappresenta un passaggio importante anche per l'attuale famiglia ID. La nuova Volkswagen ID. Tiguan è infatti destinata a sostituire ID.4 e ID.5, introducendo una denominazione immediatamente riconoscibile al posto della sigla numerica. Il modello elettrico non prenderà però il posto della Tiguan tradizionale: le due vetture resteranno affiancate, offrendo rispettivamente propulsione elettrica e motorizzazioni a combustione e ibride. La strategia punta sulla notorietà costruita dalla Tiguan nel corso degli anni. Volkswagen ne ha prodotte oltre 8,3 milioni di unità, mentre Tiguan e Tayron hanno superato complessivamente un milione di consegne nell'ultimo anno. Numeri che spiegano la decisione di utilizzare questo nome anche per uno dei modelli centrali della futura offerta elettrica. Per ora Volkswagen non ha diffuso informazioni dettagliate su batterie, potenze e autonomia. Il costruttore anticipa però che ID. Tiguan avrà un design completamente nuovo, con una presenza visiva che dovrebbe avvicinarla a vetture appartenenti al segmento superiore. Tra gli elementi annunciati figurano inoltre un abitacolo spazioso, un'interfaccia intuitiva e nuove tecnologie. Il nuovo modello raccoglierà un'eredità importante anche sul fronte elettrico. Dal 2021 Volkswagen ha consegnato oltre 950.000 esemplari di ID.4 e ID.5, rendendo la famiglia una delle più diffuse a batteria del Gruppo. Prima della presentazione ufficiale, ID. Tiguan continuerà il programma di sviluppo su strada ancora protetta dalle camuffature. Dopo il lancio europeo previsto per l'inizio del 2027, il SUV elettrico raggiungerà in un secondo momento anche il mercato nordamericano.

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