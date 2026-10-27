Vittorio Sgarbi, trasferito in terapia sub-intensiva: inizierà la riabilitazione respiratoria

(Adnkronos) –

Vittorio Sgarbi è uscito dalla Terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato quasi un mese fa per una grave crisi respiratoria. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, il 74enne critico d'arte ed ex sottosegretario alla Cultura "è stato trasferito ieri nel reparto di Terapia sub-intensiva". I medici rilevano un "miglioramento della funzione respiratoria, anche se permane la tracheostomia" che era stata praticata nelle scorse settimane. Sgarbi "inizierà la riabilitazione respiratoria".

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