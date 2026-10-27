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Vittorio Sgarbi, trasferito in terapia sub-intensiva: inizierà la riabilitazione respiratoria

AdnKronos

Vittorio Sgarbi, trasferito in terapia sub-intensiva: inizierà la riabilitazione respiratoria

Mar, 27/10/2026 - 12:26

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(Adnkronos) –
Vittorio Sgarbi è uscito dalla Terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato quasi un mese fa per una grave crisi respiratoria. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, il 74enne critico d'arte ed ex sottosegretario alla Cultura "è stato trasferito ieri nel reparto di Terapia sub-intensiva".  I medici rilevano un "miglioramento della funzione respiratoria, anche se permane la tracheostomia" che era stata praticata nelle scorse settimane. Sgarbi "inizierà la riabilitazione respiratoria". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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